【新冠肺炎】屯門醫院31歲孕婦確診現時穩定　10名同房病人包括一名孕婦經檢測後呈陰性

▲ （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情緩慢回落，今日新增7宗屬本地感染，屬自上周一(24日)以來，新增宗數再度回落至單位數字，當中包括屯門醫院昨日初步確診的31歲孕婦。醫管局已為曾與孕婦同病格的10名病人進行檢測，均對新冠病毒呈陰性。

【新冠肺炎】屯門醫院一名31歲孕婦初步確診 10名同住病房女病人被列為密切接觸者

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日錄得2宗感染源頭未明個案，包括昨日初步確診的39周孕婦，屬第4806宗確診個案，並無特別高危因素，潛伏期內亦留於家中，2家人被列為密切接觸者，包括其丈夫，將安排檢疫及檢測。

她及後補充，孕婦居於元朗大棠道大旗嶺，8月28日曾到元朗容鳳書母嬰健康院做產檢，已到該處作追蹤，未有人列作緊密接觸。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲亦指，涉事孕婦及胎兒現時穩定，院方已為曾與孕婦處於同一病格的10名病人進行檢測，均對新冠病毒呈陰性，當中包括一名孕婦。

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醫管局昨日指，屯門醫院一名31歲懷孕39周的孕婦前日到急症室求診，報稱曾發燒及身體不舒服、全身無力，經檢查後發現當時未有發燒，獲安排於內科病房留醫，到晚上初步確診，院方安排她轉到隔離病房，10名同住於內科病房的女病人被列為密切接觸者需隔離。

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記者：陳正怡