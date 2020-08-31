【刑偵日記】姜皓文拍新劇演技大爆發　愛妻號黑仔完成拍攝最想回家見太太

▲ 黑仔姜皓文拍新劇《刑偵日記》騷演技。

黑仔姜皓文為拍TVB劇《刑偵日記》特意外出租屋居住，上星期劇集煞科，經歷了長達4個月的拍攝，在皓熱天氣和疫情下終於順利完成，黑仔也放下心頭大石，距離回家之路又近了一大步。

黑仔最後一天的拍攝並不輕鬆，不但要跪地拍攝，更有不少情緒激動的戲份，淚流滿臉：「拍場戲之前一路都好緊張，因為劇集埋尾，臨到尾我有好多情緒戲，都幾緊要，時間愈緊，我就愈緊張，我自己比自己壓力又好大，不過好彩劇本寫得好，順住劇本去就好順利。今日幾場戲效果好好，拍完成個人放鬆晒！」

▲ 黑仔在現場回看自己的演出。

其中拍攝場境設在在馬來西亞，劇組本來安排到當地拍攝，可惜因疫情關係，最終只能在香港搭景。

去年在馬來西亞檳城置業的黑仔拍攝時難免想起檳城，自從今年過年後就沒有回過去，只能與朋友透過電話互相問候：「希望疫情盡快過去，快些與朋友再聚，大家都加油，好快沒事！」

至今已一個多月沒有回家的黑仔稱，拍完劇後最想盡快回家：「第一時間要返屋企見下些小朋友（愛犬），好耐沒見牠們，其實都未返得屋企住，等一個多星期自己再隔一隔離才回去，不過心情已經全不同啦！」雖然會錯過愛犬的生日慶祝，但為家人安全，黑仔寧可獨自忍受思念之苦。

事因上月電視城早前曾有確診者到訪，姜皓文為了家人安全，搬離愛巢，租屋暫住。最後劇組送上花，與工作人員大合照，為黑仔的拍攝畫上完美句號。