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陳彥霖屍體被發現時已呈屍斑   化驗師指體內未驗出毒品或藥物

社會 16:58 2020/08/31

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化驗師康祐軒供稱，於陳彥霖體內未能驗出毒品或藥物。(陳國峰攝)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍於油塘對開海面，死因研訊今（31日）午續。發現浮屍的市民供稱，與兒子釣魚時發現死者浮屍，而他初時以為是泳客。救護隊目供稱，他接報到場時發現屍體已出現屍斑及屍僵。政府化驗師則供稱，屍體樣本未有驗出毒品或藥物。研訊明續。

市民劉賢佳供稱，他於去年9月22日早上與兒子到將軍澳附近海域釣魚，約於10時至11時期間看見死者屍體，最初屍體離他身處的船約40至60米，他以為只是有人在遊水，但後來屍體逐漸飄近，他嘗試呼喊對方但沒有回應，他才發現是一具浮屍，遂報警，其後水警到場後，他向水警展示位置後，隨即離開。

救護隊目莫橋輝供稱，去年9月22日駐守西灣河救護站期間，收到指示到西灣河水警基地待命，其後約於12時13分到1艘警輪上接觸死者。莫指看見死者屍體時，屍體已出現屍僵，應死亡超過12小時，屍體臉部及耳後亦出現屍斑，屬於明顯死亡的情況。

莫又供稱，他當時看見屍體赤裸，基於情況罕見，亦取出了救護車上的AED(自動體外心臟去顫器)機檢查屍體，但亦沒有任何發現。

高級法醫科醫生藍偉文供稱，去年9月22日收到警方電話，獲告知發現本研訊死者的屍體，當時他拒絕到現場檢查屍體，因為當時屍體已從海中撈起，若繼續逗留陸地上，會增加屍體變壞的機會，應盡快送到殮房冷藏，藍又指法醫到達現場有所發現的機會不大。

政府化驗師康祐軒供稱，去年9月26日收到警方面提供的死者樣本，包括屍體的膀胱沖洗液、胸腔液及肝臟樣本，而當中沒有發現任何常見毒品或藥物。研訊明續。

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記者：王仁昌

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