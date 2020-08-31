【慳得就慳】疫情下的精明消費攻略防疫衛生

疫情持續肆虐全球，沉重打擊各地經濟，香港也不例外。面對經濟不景氣，當然是要慳得就慳！但是自從在家辦工（Work from home，WFH）實行後，大家忽然發覺要添置一些辦公器材；天天在家煮食，想選購更多合用的下廚用品；家中小孩又要準備開學，上學用品更是不可缺少，究竟有何妙計做一個疫情下的精明消費者？

在家辦工攻略：

為了保持社交距離、減少員工感染疫症的機會，本港很多公司仍然實行在家辦工政策。打工仔雖然可以一身便裝在家工作，可是不少人都大呼不方便，原因不難明白──家中的設備根本不太適合工作！

其實一般的餐桌、餐椅，實在不適合用來長時間工作，再加上現時很多人都改為使用手提電腦，要彎著腰、駝著背來注視那個只得十來吋的小螢幕，不多久便老眼昏花、腰酸背痛。為了自己的健康著想，一些可調較高度、椅背的孤度和手柄的人體工學的電腦椅，加上一個尺寸大一點、可以調較高度的電腦螢幕，將會是各位打工仔的WFH救星。

另外，經過多月的WFH後，不少打工仔都大呻天天坐著，弄得贅肉橫生。想工作時保持醒神狀況，也可以選擇一些能坐站交替的電腦桌。

在家煮食攻略：

全民抗疫期間，大家都盡量減少外出聚餐，天天在家沖咖啡、「煮飯仔」、整甜品。想成為抗疫「廚神」，當然要選購實用的廚具用品！

很多人習慣每日起床後喝一杯熱騰騰的咖啡，為工作注入動力，而擁有一部咖啡機，便可隨時享受沖調的樂趣，為WFH生活增添愜意；近年相當流行的氣炸鍋可說是懶人廚房恩物，它不但有烘、烤、煎、炸多種功能，烹調過程中無需用油便可炮製出美味的煎炸菜式，令大家食得健康；現時不少人會自製麵包和蛋糕，享受烘焙樂趣，因此家中怎能沒有焗爐？另外，打蛋器、電子秤、攪拌盆、蛋糕模具等也是必備的烘焙工具。

廚房雜物多，想更輕鬆下廚？可以購買不同大小的收納盒和置物籃，增加廚房的收納空間之外，方便拿取。

子女開學攻略：

9月已臨，教育局表示全港學校將不早於9月14日恢復實體上課。如果子女要在家遙距上課，為免到時大人要與小孩爭奪電腦或工作桌的使用權，實在有必要好好規劃一番。此外，家長也要準備好書包、文具、鞋襪等，以應付子女恢復實體上課的需要。

事實上，無論是工作、下廚或開學，都是一筆開支，要花得精明，不妨善用信用卡的優惠來添置物資，例如最近Mastercard推出的「京東優惠二重送」，只要憑任何一張Mastercard卡於9月1日至8日在京東網站買滿99元人民幣，即可減10元人民幣；於9月9日買滿99元人民幣，更可即減15元人民幣，累計最多可節省50元人民幣。各位精明的消費者，要好好把握時機啦！

（資料由客戶提供）