【小一報名】小一入學申請表格9月2日起派發　家長需在9月21日至25日遞交申請表

▲ 小一入學申請表格9月2日開始派發。（經濟日報資料圖片）

教育局表示，小一入學統一派位申請表格將由本周三（2日）起至9月25日期間派發，所有在2015年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2021年9月入學的小一入學統籌辦法。家長可於教育局網頁下載申請表格，亦可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取申請表格；至於未有就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童，其家長可前往各區民政事務處（民政諮詢中心）或教育局各區域教育服務處及學位分配組，索取有關文件。

教育局發言人指，在「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學遞交申請表。家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可將填妥的申請表格，連同有關的證明文件的正本及副本，在9月21日至25日期間的學校辦公時間內直接交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同填妥的申請表及相關證明文件的正本及副本於上述期間遞交至所申請的小學。請家長留意，為避免人群聚集，如有需要學校或會安排收集箱讓家長投放申請表的正本及有關文件的副本，以減少家長等候的時間，在這情況下，請家長留意有關學校於其後核對文件正本的相關安排。

如家長未能親身或以書面授權親友到校辦理手續，可安排於9月21日至25日期間透過郵寄遞交申請表及相關證明文件的副本（截止日期以郵戳日期為準）。學校在收取有關申請表後會預約家長在11月2日或之前到學校提供相關文件的正本以供核實。學校在核實有關的文件後，會把載有校印的申請表副本供家長保存。

發言人說，家長只能為每名子女遞交一份申請表，倘若家長被發現同時向超過一所官立或資助小學遞交申請表，其子女的自行分配學位申請將會作廢。如家長只準備為其子女申請小一入學統一派位，可於2020年9月21日至2021年1月29日期間，將填妥的申請表及有關證明文件的正本及副本交到九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。

發言人提醒家長，在填寫小一入學申請表的居住地址時，必須填寫真確的居住地址。倘若家長被發現向當局提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。市民如懷疑有家長以虛假住址替其子女申請小一入學，可致電學位分配組的熱線電話2832 7700向教育局舉報。

由於直接資助計劃小學、私立小學及英基學校協會屬下小學均不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望其子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。家長必須留意，凡已接受直接資助計劃小學小一學位的學童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派官立或資助小一學位。

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記者：陳曉瑩