【買酒增值】醒目爸送威士忌當兒子生日禮物　28歲仔收足18年升值8倍用作買樓

▲ 英國一名28歲男子發現爸爸送他的18支威士忌生日禮物，升值足有8倍，足夠支付購買細單位。

有父母會為小朋友精心挑選生日禮物，英國一名爸爸獨具慧眼，早在28年前已經選擇送威士忌酒予兒子，每年生日都送1支，直至兒子長大成人至18歲為止。現時兒子已經28歲，準備買樓自立，他發現爸爸送他的18支威士忌升值足有8倍，足夠支付購買細單位套房。

送威士忌予孩子

據《每日郵報》報道，英國一名現年64歲的Pete，育有3孩子，包括現時28歲的兒子Matthew Robson，Mattew於1992年出世，爸爸每年送兒子一瓶威士忌作為生日禮物，直至18歲為止。今年28歲的Mattew準備將珍藏酒拿出來拍賣，推算已升值8倍，錢將用作買人生中第一個物業。

爸爸Pete獨具慧眼，他在一間麥芽釀造公司擔任經理，他的公司正是著名酒品牌麥卡倫（Macallan ）威士忌的原料商，他回想當時已經意識到此品牌會開始大幅升值，對這品牌產生了更濃厚的興趣，亦選擇入手買威士忌，每年都當生日禮物送給孩子。如同有父母會送金飾、股票予孩子來保值。

升值達8倍

Pete共買了18支麥卡倫威士忌予兒子Matthew，18支酒大約共花了5000英鎊（約51,550港元），平均每支2,860港元買入，這些收藏如今的價值超過了4萬英鎊（超過41萬港元），升值達8倍。

Matthew現時在一間牛肉製造公司工作，他現在住在英格蘭薩默塞特郡（Somerset）的湯頓市（Taunton），正計劃用賣酒所得的錢買樓。翻查資料，按地區而言，倫敦平均樓價在全英國最貴，約459萬港元，其次為倫敦大都會外圍地區約350萬港元，全英平均樓價最低是英格蘭北部約125萬港元。Matthew計劃將威士忌所賣出的錢用作買人生中第一個物業用，雖然他現時未有確實買入甚麼物業，但41萬港元已為他紓緩買樓的經濟壓力，甚至夠買細套房單位。

我剛好想買樓，金錢壓力很大，加上現時經濟環境不好，很大的負擔，這些特別的禮物正好大派用場。

專家預計成交價更高

據收藏酒的專家表示，具價值威士忌生產年份是連續18年可說是很罕見，不少人收集也總會缺少某些年份，若18支威士忌拿出來拍賣，相信有買家會以高價購入，成交價會高出4萬英鎊（超過41萬港元）。

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責任編輯︰王明芳