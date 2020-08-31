【移民澳洲】體驗海島生活  大堡礁海洋公園管理局聘請島嶼看守員 

▲ 大堡礁海洋公園最近表示，正在為昆士蘭州海岸招聘島嶼看守員，成功獲聘者即可在美麗的大堡礁熱帶海島上生活和工作。

澳洲風景怡人，教育完善，生活節奏亦比香港慢，不少港人都嚮往移居澳洲定居生活及工作，也是熱門移民國家。昆士蘭旅遊局（Tourism Queensland）在幾年前向全球招聘大堡礁保育員，曾被譽為「史上最筍的工作」。現在機會來了！大堡礁海洋公園管理局（Great Barrier Reef Marine Park Authority）最近表示，正在為昆士蘭州海岸招聘島嶼看守員，成功獲聘者即可在美麗的大堡礁熱帶海島上生活和工作。

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眾所周知，昆士蘭擁有得天獨厚的景觀，如黃金海岸（Gold Coast），大堡礁（Great Barrier Reef）等，今次大堡礁海洋公園管理局就表示，現時他們在位於道格拉斯港口（Port Douglas）附近的島嶼Low Isles尋找一名島嶼看守員。Low Isles是一個距離昆士蘭海岸15公里的無人天堂，看守員更可以有機會乘坐水上飛機從高空俯瞰大堡礁美景。

不過，其管理局助理主任Mark Read強調，守護島嶼是一項相當艱苦的工作，並不會是過著一個度假般的生活。由於位處於偏遠的島嶼，意味著看守員需要生活在一個僅提供有限電力和水資源的環境，未必符合所有人心目中所想。

而作為大堡礁的島嶼看守員，其職責除了需要維護島上建築物和基礎設施，包括太陽能系統和污水處理工程外，並需協助清潔廁所、管理雜草和植物、監測野生動植物的進展，以及定期與導遊保持聯繫。

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對申請者學歷方面，公園管理局並無提出特別要求，但要喜歡探險，熱愛自然，對可持續及自然遺產充滿熱情，具備良好的溝通技巧和英語聽寫能力。而最重要的是要擅長游泳和潛水，在維護基礎設施方面擁有豐富的經驗，並不怕骯髒就可以。對於不想在疫情放緩後重返辦公室的人來說，相信是一個不錯的選擇。

官方目前尙未透露是次招聘的工資待遇，不過可以親身體驗海島生活，並俯瞰大堡礁的美景，絕對是難能可貴的機會。如果有興趣的人士，不妨在9月25日下午3時前遞交申請。

責任編輯：施雯雯