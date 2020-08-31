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【減肥大作戰】體重288磅受糖尿病困擾　韓國吃播YouTuber 1年半減99磅踢走大肚腩

保健美顏 17:41 2020/08/31

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體重288磅受糖尿病困擾，韓國吃播YouTuber 1年半減99磅踢走大肚腩。

減肥是不少女性的終身事業。韓國知名YouTuber梁秀彬（音譯，양수빈）因「吃播」、搞笑影片走紅，個人頻道至今已有超過270萬名訂閱者。不過，梁秀彬近年因健康問題減肥，經過約一年半的時間，成功由原本131公斤（約288磅）減至86公斤（約189磅），足足減去45公斤（約99磅），與過去的照片相比，簡直判若兩人。

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身高177厘米的梁秀彬原本體重為131公斤，腰圍約44至46吋，因受到糖尿病等健康問題困擾而決心減肥，日前她在Instagram展示瘦身成果，經過473日的努力，她成功減去45公斤，現在的體重為86公斤，BMI更由41.8降至27.8，身型曲材變得明顯，大肚腩消失不見，腰圍減至34吋，更練成翹臀。

奉行高蛋白質飲食

梁秀彬曾在YouTube影片中分享減肥心得。她奉行高蛋白質飲食，飲食中的蛋白質、碳水化合物、脂肪的攝取比例分別為5:3:2，並會進食三文魚、牛油果等，攝取好的油脂。不過，她本身是一個「吃貨」，以前幾乎每晚都要吃宵夜，故坦言剛開始減肥時，最難熬就是要控制食慾，為了抑制食慾，她會喝很多水代替進食，但也定一個日子，偶爾「放縱」一下，吃想吃的東西，但她強調進食份量要適當，及後亦要做運動消耗。

透過深蹲、硬拉練成曲線身材

運動方面，梁秀彬憶述最初開始減肥時，擔心膝關節會受傷，於是在健身教練指導下，一周做2次鍛鍊，其餘時間就會做帶氧運動，例如在跑步機上慢走。現在體力有所提升，主要以負重訓練為主，一周做2次帶氧運動，其餘時間做肌肉運動。她又表示自己尤其喜愛減下肢運動，例如深蹲和硬拉，原本屁股「扁塌」的她，經過堅持不懈地訓練，臀部曲線變得明顯。

其實不論做甚麼運動，最重要是堅持做下去。

減肥為梁秀彬帶來不少變化，她說自己原本有糖尿病、偏頭痛等問題，但減肥後這些問題都得到改善，更變得不易生病，體力亦有所提升，「以前跑步機上快走1至2分鐘就會喘氣，但現在無間斷跑10分鐘也不成問題」，除了體型上的變化，她表示減肥後心情也變好了，

以前情緒起伏較大，容易有負面情緒，但現在變得開朗、積極。

她亦以自己的經驗為例，「重量級」體重的人士減肥時不要做過量的肌肉運動，因為容易傷到關節，所以開始減肥後不要馬上做大量的肌肉運動，慢走或游泳是不錯的選擇。另外，在飲食方面，也不要一下子就節食，而是逐漸減少食量，亦應避免進食過辣、過鹹的餸菜。

減肥後的梁秀彬：

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責任編輯：沈佩珊

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