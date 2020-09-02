【小學STEM教育】黃藻森學校引入AI電腦課程　徐劍校長：鼓勵學生從動手中學習

▲ 徐劍校長指出，學校科普活動除了貫穿電腦、常識、數學及STEM各科外，近年更融合在中英等語文學科中，並以電子積木設計的STEM課程。

為引發學生對科學和科技的興趣，每間小學都會自訂校本課程，香海正覺蓮社佛教黃藻森學校連續兩年在於FIRST LEGO League Jr.香港區比賽勇奪冠軍，兩度代表香港出席於美國舉行的世界級STEM比賽，該校在STEM教育上，早在2017年實踐誇學科LEGO STEM課程，去年更有電腦科引入AI元素，啟發創意思維。

▲ 跨學科LEGO STEM 課程，是透過「主題式學習」，以一個適合該年級學生學習的主題來同時學習不同範疇的知識，讓學習變得更有趣味。(受訪者提供)

以電子積木設計STEM課程

黃藻森學校在科普教育、資訊科技學習範疇上，一直走得較前，學校共有兩間STEM教室，當中樂高室共花60萬興建，專供小一至小六學生利用樂高積木探究學習，提升學習STEM的動機。

徐劍校長謂，學校科普活動除了貫穿電腦、常識、數學及STEM各科外，近年更融合在中英等語文學科中，並以電子積木設計的STEM課程，對象是小二至小六，課程佔每學年六至八堂，按每個年級的能力設立不同單元，讓同學把所學的技能，靈活應用於日常生活之中，而有關課程更取得LEGO Education 之專業認證。

課程著重概念統整，以主題為核心，探索與主題有關的概念，讓學生於主題學習中，建立綜合學習的概念、技能和態度，裝備學生面對日後社會的發展，學習積極性及興趣大大提升。

▲ 斥資60萬興建STEM教室，供小一至小六學生利用樂高積木探究學習，提升學習STEM的動機。(受訪者提供)

小四製作製作防震的房屋

常識科庾詠軒老師以4年級製作防震的房屋為例，同學們首先需要在常識科了解地震的成因及影響，並化身為防震建築工程師，透過利用電子積木，配合科技與工程原理，製作一個編程模擬地震器，用來測試建築物的防震程度。並利用數學原理計算建築物的底面積與高度，對建築物的防震程度影響。從而把學生在各科所學的知識靈活結合，發揮跨學科學習的最大優勢。

▲ 4年級用電子積木製作防震房屋。(受訪者提供)

校長補充，同學到小六，會研究更深入的主題。

小六製作過高階的工廠機械臂，各科會在課程上加以配合，例如數學科授學生馬達轉速的原理和角度，以助製作機械臂；電腦科則會教學生程式編寫、感應器的基本原理；常識科則教授能量和轉換、力與運動及簡單機械知識。

▲ 徐校長謂，見到不少小朋友交流後自信是一年年增加。(受訪者提供)

引入人工智能電腦課程

另外，學校去年透過與「百仁基金」合作，推展Micro:bit童擁AI普及課程。讓學生利用Scratch 3.0連接Micro:Bit微電子板及傳感器，實現了編程(Coding)語言控制實物運作，將抽象編程與現實世界聯繫，同時獲得創造性的思考，邏輯編程和協同工作的多元學習體驗。

現學校語文科也會把科普的文章製作成閲讀理解，鞏固同學的基礎。梁麗娜主任解釋，每年英文科其中一個單元都會以科普為主題，各級設定不同的題目，如製作家務機器人、環保動力車等，由網上搜集資料、製作簡報及滙報皆以英文進行，製成品完成後，更要在課堂上進行測試，將科普的元素完美地滲入英語課堂中。

▲ 學校去年推展Micro:bit童擁AI普及課程，學生利用Scratch 3.0連接Micro:Bit微電子板及傳感器，實現了編程語言控制實物運作。(受訪者提供)

學校同時藉境外交流拓展學生視野，交流活動包括短期的境內及長綫的境外遊，皆會滲入STEM學習，讓學生跟校內學習接軌。交流團全部由學校策劃，不假手旅行社，並會物色各地的STEM活動，力求可以跟課程接軌，例如2019年學生在沖繩交流時特別參加了製鹽、造紙工作坊及GODAC國際海洋環境情報中心的深海水壓測試，在新加坡參加科學館的DNA實驗、新生水中心及F1 in Schools Program，一手包辦模型車設計及製作。

讓學生拍片分享

策劃交流團的梁麗娜主任指出，為了讓交流達到深度遊的效果，之前他們更設計一本學習手冊，讓同學出發前掌握每個遊覽點的概況，並在每一天完結行程時填寫感受及得着；再者，因高小同學已具備一定多媒體製作能力，故會讓他們擔當旅遊KOL，在沿途拍下行程花絮，回來製作宣傳片，也是可以增加他們成功感。往往發現學生完成行程後，自信一年年在增加，也發現同學換了環境學習，因心情不同，自然跨越語言障礙，吸收更快。

記者：胡麗珊