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【新冠肺炎】Foodpanda外賣員次子於稅務大樓上班　當局會派樣本瓶測試

社會 17:46 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（梁偉榮攝）

早前將軍澳一家5口中有4人先後感染，其中染疫母親為Foodpanda外賣員，於將軍澳工作，其丈夫不幸染病離世。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，外賣員的兒子於8月10日開始發病，是全家較早發病的成員，除了在灣仔稅務大樓上班外，沒有其他活動，主要留家居多，當局會在其上班地點派發樣本瓶。

【新冠肺炎】Foodpanda外賣員一家5口4人中招　曾到訪將軍澳尚德廣場、金鐘海富中心

這一家五口中有3人先後感染，涉一對夫婦及其長子，該家庭中54歲染疫母最早於8月初發病，而其丈夫就是上周三送往將軍澳醫院，同日急速死亡的59歲男死者，他本月16日發病，短短10日後送院當日不治，且揭初步確診。而家庭一名次子雖對病毒呈陰性反應，但驗出體內存有抗體。

【新冠肺炎】一家五口四人感染母親任Foodpanda外賣員　父親暴斃後始確診

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記者：陳子謙

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