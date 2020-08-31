【香港迪士尼】查懋聲馮英偉續任主題樂園公司非執董　為期2年

▲ 港府及華特迪士尼公司再委任查懋聲及馮英偉為香港國際主題樂園有限公司獨立非執行董事。（經濟日報資料圖片）

香港國際主題樂園有限公司（下稱「主題樂園公司」)股東、即港府及華特迪士尼公司今日（31日）宣布，再度委任查懋聲及馮英偉為「主題樂園公司」獨立非執行董事，為期2年，明日（9月1日）起生效。

查懋聲是香港興業國際集團有限公司主席，曾於1997年至2000年期間出任海洋公園公司董事局主席；馮英偉先生是怡和管理有限公司前集團財務總監及香港會計師公會前會長，現為香港舞蹈團主席及西九文化區管理局董事局成員。二人分別於2006年及2018起獲委任為「主題樂園公司」獨立非執行董事，在香港及區內商界擁有豐富的經驗，對「主題樂園公司」的策略性及持續發展有莫大裨益。

「主題樂園公司」是政府與華特迪士尼公司於1999年為發展和營運香港迪士尼樂園度假區而成立的聯營公司，連同今次委任的兩位獨立非執行董事，「主題樂園公司」董事局共有11位董事。

香港國際主題樂園有限公司董事局成員名單（2020年9月1日起生效)

由政府委任的董事：

陳茂波

邱騰華

許正宇

黃偉綸

黃智祖

由華特迪士尼公司委任的董事：

艾書琳(Ms Jill Estorino)

David Ontko

施偉傑 (Mr Jeff Swindell)

Mahesh Samat 先生

由主題樂園公司股東（即政府及華特迪士尼公司）委任的獨立非執行董事：

查懋聲先生

馮英偉先生

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記者：陳曉瑩