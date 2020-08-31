【銀行服務】恒生19個服務點9月2日起恢復營業　包括大學分行及港鐵站辦事處【附詳細名單】

▲ 恒生銀行19個服務點9月2日起恢復營業，包括大學分行及港鐵站辦事處。（經濟日報資料圖片）

恒生銀行今日（31日）表示，由周三（9月2日）起，19個服務點將會恢復營業，包括5間位於大學的分行及14間港鐵站辦事處，但慈雲山分行及兩間流動分行將繼續暫停服務，直至另行通知。

服務網點 服務時間 大學分行 浸會大學分行 星期一至五上午9時至下午4時 城市大學分行 中文大學分行 理工大學分行 科技大學分行 港鐵站辦事處 港鐵上環站(中)辦事處 星期一至五上午10時至下午4時；星期六上午10時至中午12時 港鐵上環站(東)辦事處 港鐵中環站(歷山大廈)辦事處 港鐵天后站辦事處 港鐵佐敦站辦事處 港鐵九龍站辦事處 港鐵荔枝角站辦事處 港鐵彩虹站辦事處 港鐵黃大仙站辦事處 港鐵觀塘站辦事處 港鐵藍田站辦事處 港鐵葵芳站辦事處 港鐵荔景站辦事處 港鐵東涌站辦事處

恒生銀行指，為保障客戶及員工的安全和健康，已加強分行的深層清潔消毒、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工於工作期間必須佩戴口罩，並提醒他們要經常清潔及消毒雙手；銀行會為進入分行的客戶量度體溫及提示客戶戴上口罩。

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記者：陳曉瑩