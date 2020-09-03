【逆巿求生】疫巿私房菜零生意變陣推網上烹飪課　53歲素食靚媽：我這年紀也不輕言放棄

▲ 素食私房菜「素韻」的凍齡素食靚媽Christine，私房菜零收入急變陣，開拓網上教學及速遞餸包，疫巿求生。

疫情下餐廳前路坎坷，4年前開設素食私房菜「素韻」的凍齡素食靚媽Christine，直言生意歸零。但不服輸的她，變陣推出首創網上素食烹飪課程和速遞上門自煮餸包，在逆境中闖出一條新路。

▲ 素菜賣相精緻，顛覆了過往素食予人口寡寡的印象。（相片：受訪者提供）

過往餐廳生意以私房菜和烹飪課為主。限聚令推出後，餐廳零生意，烹飪課亦要終止。她馬上思考變陣的可能性：「人人留家抗疫，又因疫情大家都想食得健康，很多人在家煮食又無從入手，於是我便膽粗粗試下推出網上課程。」

賣相精緻卻簡單入屋

至今為止她已開設3班課程，每道菜式時長約15分鐘。第一班教煮7道家常素小菜，包括麻婆豆腐、芋蓉豆卜球、生煎香脆薯仔餅等。第二班教煮7道港式小食如咖哩蘿蔔魚蛋、冬菇蒸燒賣、碗仔翅等。

▲ 港式咖哩蘿蔔魚蛋、車仔麵、碗仔翅等，讓外國華人也感受到港式美食威力。（相片：受訪者提供）

第三班則有12款家常便飯湯水菜式如素咕嚕肉、烤焗素魚腸、番茄牛油果炒蛋等。課程中她會教授烹飪知識如煮法、切法、食物配搭和營養，甚至加入文化歷史解說，令課程內容更豐富。

▲ 素菜賣相精緻，顛覆了過往素食予人口寡寡的印象。（相片：受訪者提供）

她經常花心思在味道和賣相，釀魚肉用蓮藕打造魚肉質感，咖喱魷魚串用調味雞髀菇製成，番茄炒蛋加入牛油果原來出奇地夾，其油脂配合茄紅素營養價值甚高。

▲ 芋蓉豆卜球香脆，新手也易煮。（相片：受訪者提供）

而美食的確可以帶出一種文化，「馬來西亞、新加坡華人想不到原來香港美食那麽好吃，因而有興趣了解車仔麵的歷史。」

透過廚藝創造價值

課程反應甚好，目前為止已經有超過來自10個國家如美國、加拿大、澳洲、英國等華人學生。「現在全世界只要懂廣東話的人都可上堂，新手也零失敗。」

學生可加入群組發問，她即時回答，她深信售後服務亦是重要一環。雖然比以前勞累，但當見到學生交出成績，滿足感甚大。有好多不懂煮食的學生，最後煮出似模似樣的素菜，連家人也大感驚訝。

「真的好開心！我一直都秉持理念，希望透過廚藝去創造價值，這讓我比得到金錢回報更有滿足感。」

▲ 今年已經50多歲的她，站在女兒身旁如姐妹。（相片：受訪者提供）

今年已經53歲的Christine，外表凍齡羨煞旁人。這些年來她對於推廣素食不遺餘力，原以為一切停擺，現卻因網上課程而得以將香港美食，尤其是素食的訊息跨地域帶到全世界。

自煮餸包即日製作

此外，她更推出7款自煮餸包，調味、材料、醬汁均已齊備，客人收貨後只需簡單烹調，十分方便。7款餸包全以植物肉製作，如不可能素肉燥（$88）、煎釀三色椒（$68）、泰式煎肉餅（$78）等，全手工製作。

▲ 自煮餸包送出當日早上才製作，確保食物新鮮。（相片：受訪者提供）

收到訂單後，Christine才會訂菜，送貨當天早上才開始製作餸包，運送過程中亦附有冰包，確保食物新鮮。餸包依舊秉持私房菜無味精的精神，吃得健康。

「希望大家不要因為疫情而失去意志力，香港人要互相鼓勵，一起捱過這一關，想想出路。我也已經不是年輕人，但我不會放棄，始終有個使命想繼續推廣素食。」

素韻

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記者：陸明敏