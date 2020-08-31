【抗生素豬】豬肉含抗生素助長「超級細菌」　袁國勇：食豬肉會揀丹麥豬【附禁抗生素國家名單】

▲ 一圖睇清禁抗生素飼料促進豬生長國家。

近日台灣宣佈明年開放進口美國豬，引起美國豬的「瘦肉精」食用安全爭議。其實，除了瘦肉精外，豬肉含抗生素亦是一項重要的食安議題。當人類進食大量抗生素食物，便會對抗生素產生抗藥性，令本來有效的抗生素視為無效，助長細菌變成「超級細菌」，無藥可醫。到底，現時有什麼國家的豬禁止使用含抗生素飼料？

據2018年世衛報告，全球只有64個國家有限制使用促進動物生長的抗生素，其中39個是高收入國家，並且大多數屬於歐洲。至於非洲及美洲，分別只有3個及7個國家。

TOPick翻查資料，截至2020年，各地已先後立法禁止農民對動物餵飼抗生素以助生長。

歐盟成員國：禁止

美國：禁止

韓國：禁止

澳洲：沒明確限制，但需獸醫處方

加拿大：需獸醫處方

中國：2020年7月1日起全面禁止

巴西：部份禁止

*使用抗生素治療除外

過往，中國、美國、巴西等地農民使用抗生素飼養動物情況嚴重。不過美國已於2017年立例禁止農民使用抗生素促進動物生長；中國亦於2020年7月1日起全面實施「禁抗令」；巴西則從1998年起逐步禁止部份抗生素。

▲ 2013年世界使用抗生素餵飼動物情況。

至於澳洲，雖沒明確限制使用抗生素，但當地農業部門會控制及監管，如殘留超標，將無法出售。另外，基本所有動物用抗菌素都需要獸醫處方才能購買。而加拿大的農民同樣需獸醫處方才可購買抗生素。

袁國勇：食豬肉會揀丹麥豬

港大微生物學系講座教授袁國勇曾接受《iMoney》訪問時表示，「食豬肉會揀丹麥豬，因為信得過可以安全食用。」

袁國勇指，農民為了加速動物快高長大，對動物餵飼抗生素，但這種行為已在北歐禁止。歐盟成員國，包括丹麥，早於2006禁止所有抗生素生長促進劑，但治療動物疾病則可獲豁免或需醫生處方。

北歐人一向很少在糞便驗到有抗藥性，但有研究發現北歐的年輕人、學生，到過東南亞印度旅遊之後，回國驗到糞便帶抗藥性。

另外，他也不會選擇本地豬肉，因為本地豬抗藥性的化驗報告不可靠：

只要動物在4星期前停止食用抗生素便驗不出來。

2017年，本港漁護署曾巡查全港28個農場，發現逾9成豬場使用抗菌素（即抗生素），雞場則佔1/4。有禽畜業人士透露，有抗生素用於防豬隻流感，也用以餵雞苗作保健「洗底」。

抗生素食物致細菌產生耐藥性

中大微生物學系教授葉碧瑤接受TOPick訪問時指，雖然用於人類及動物的抗生素有所不同，但因其殺菌機制（mechanism of action）相同，故動物身上的細菌出現抗藥性，變成「超級細菌」入侵人體後，人用抗生素都已無治療效用。

當人類進食含大量抗生素的食物，便會對抗生素產生抗藥性，加速細菌變異，令本來有效的抗生素變為無效，成為耐藥細菌，當細菌對多種抗生素都產生耐藥性時，就會變成「超級細菌」，出現無藥可醫的窘境。

同場加映，不含類雌激素雞蛋、消毒濕紙巾：

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責任編輯：楊宛茜