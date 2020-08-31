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【屍殺半島】上映3日收逾831萬元　打入今年香港十大電影票房榜

娛樂 18:55 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

《屍殺半島》在香港票房大收。

《屍殺半島》於上周五戲院重開之日（8月28日）上映，半日票房已破100萬，首日更狂收223萬。截至今日（8月31日）下午6時，《屍殺半島》票房為776,584元，累積票房已超過831萬（8,314,700元），成功打入2020年香港上映電影票房第十位，亦是繼《白頭山 : 火山浩劫》後第二部上榜的韓片。

《屍殺半島》中有多場激戰，當中一口氣20分鐘車戰場面更是由男女主角姜棟元、李貞賢獨挑大樑出演。

平時有健身習慣的姜棟元笑稱動作輕鬆：「我之前沒有很多額外的動作訓練，因為動作指導組是我經常合作的夥伴，至於大家覺得非常刺激的那幕車戰，事前我也只是和導演、攝影等對了一些鏡位和幾個轉身動作，尚算輕鬆。不過和喪屍對手的場面我有即場排練了頗長的時間，因為喪屍動作不像人，很多動作都比較困難。」

李貞賢在《屍殺半島》演堅強角色。

李貞賢表示以前演過很多性格強悍的角色，但電影內敏貞的動作戲份是她從影以來中最多的一次：「光看劇本就知很多動作場面都很困難，所以我有預先練了很多動作，身為《屍殺列車》粉絲的我，都希望可以努力地這個重要角色演好，而我看到最後拍出來的效果比實際大家想像中也更強大而有力，我非常滿意！」

2020年香港累積票房（截至2020年8月31日下午6時）

乜代宗師 $29,600,946
1917 : 逆戰救兵  $15,557,505
怪醫D老篤 $14,274,433
猛禽暴隊 : 解瘋小丑女   $13,206,905
數碼暴龍LAST EVOLUTION絆（上映中） $13,070,820
白頭山 : 火山浩劫  $12,677,241
家有囍事2020 $11,976,434 
幻愛     (上映中) $8,942,640
屍殺半島 (上映中)  $8,314,700
變雀特工 $8,269,099

  

資料來源：香港影業協會 

撰文 : TOPick柴犬出動

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