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54歲女子大埔墟街市附近小販檔買菇　蔥蒜滾湯服後疑食物中毒入院

社會 19:03 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

衞生防護中心調查一宗懷疑食物中毒個案。（經濟日報資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（31日）表示，一名54歲女子於大埔墟街市附近一小販攤檔購買菇類後，在家將菇類與蔥蒜滾湯後進食，約1小時後出現噁心、腹痛和腹瀉等徵狀，到大埔那打素醫院急症室求醫，目前情況穩定，正留醫接受治療。衞生防護中心正調查事件。

中心發言人指，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀，因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

發言人補充，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用，以可供食用的菇類品種混雜不可食用或帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。

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記者：陳曉瑩

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