【新冠肺炎】約1,200名葵青貨櫃碼頭指定前線員工　9月1日起獲安排做自願性質定期檢測

▲ 當局為為葵青貨櫃碼頭指定前線員工提供自願性質新冠肺炎定期檢測的安排。（經濟日報資料圖片）

運輸及房屋局今日（31日）表示，由明日（9月1日）開始，將會為葵青貨櫃碼頭需在貨船上工作或需與貨船船員接觸的四類特定群組，包括岸邊裝卸工人、操作組長、船位策劃員及保安及安全主任，安排定期檢測，屬自願性質，涉約1,200名員工。

運輸及房屋局指，檢測屬自願性質，初期指定前線員工會每7日進行一次檢測，他們事前向其所屬的碼頭營運商登記個人資料（包括姓名、聯絡電話等），並提交同意書，已登記的前線員工可按碼頭營運商的安排，每星期於指定時間前往設於二號、四號及九號碼頭的檢測地點進行檢測。

局方稱，檢測機構的當值人員會為他們採集鼻咽拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。檢測機構不會備存他們的個人資料。若有檢測結果呈陽性，衞生防護中心、運房局及相關碼頭營運商將接獲通知以作跟進。

運輸及房屋局會因應疫情的變化及衞生部門的意見，檢視有關安排，呼籲指定前線員工積極參與是次定期檢測安排，以保障公眾健康及減低社區傳播的風險。

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記者：陳曉瑩