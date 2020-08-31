【全民檢測】中大民調指僅2成人表明參與計畫　近3成人贊成繼續晚市禁堂食

▲ 近9成受訪市民贊成在公共場所戴口罩的措施推行至年底。（曾耀輝攝）

中大香港亞太研究所最近一項電話調查發現，約7成受訪市民估計新冠肺炎疫情在年底前仍會不時爆發的機會頗大或非常大，近9成受訪市民贊成或非常贊成在公共場所必須戴口罩的措施一直推行至年底。另外，對於政府推出的新冠肺炎普及社區檢測計劃，約有2成受訪市民表示將會參加。

調查成功訪問了717名18歲或以上的香港市民，結果顯示，70.5%的受訪者認為，今年年底前疫情不時爆發的機會頗大或非常大，估計機會頗小或非常小的則只有15.2%。若疫情不時爆發，88.8%的受訪者贊成或非常贊成公共場所必須戴口罩的措施應一直推行到年底，只有6.6%表示不贊成或非常不贊成。不過，對於禁止於公眾地方聚集的限聚令，以及禁止食肆晚市堂食的措施，即使疫情不時爆發，分別只有47.2%和30.8%的受訪者贊成或非常贊成推行到年底。

政府近日推出了新冠肺炎普及社區檢測計劃，20.9%的受訪者表示會參與，55.4%回答說不會，23.7%則表示未決定、視乎情況或很難說。亦有53.8%的受訪者認為無需要或非常無需要，35.8%認為有需要或非常有需要。

對於政府在控制這次疫情的表現，62.5%的受訪者認為政府表現頗為不好或非常不好，較6月份的同一系列調查上升了6.5個百分點，覺得政府表現頗好或非常好的有28.5%，較6月份調查下降了5.6個百分點。

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責任編輯：蘇文軒