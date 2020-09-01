【生命戰士】墜軌險死失憶再患子宮頸癌　港媽變得一無所有接受人生試煉當義工助人

▲ 曾經開地產公司及時裝店的事業女性陳麗娟，因在地鐵月台意外墮軌險死，引致失憶的後遺症，所經營的生意一無所有，再驚聞患癌，憑著信仰接受人生試煉，找到自己的生命意義，當義工助人。

用「福無重至，禍不單行」來形容陳麗娟近20年的經歷，可以說非常貼切。2001年在地鐵意外墮軌，無止境的手術，加上發現自己患癌，有一刻令陳麗娟生無可戀。但身邊不斷有「天使」出現，神父的探望支持、牧靈故娘的鼓勵、教會代母無條件作生活的後盾，都令她重新站起來，變成別人的祝福。由一無所缺變成一無所有，今天陳麗娟相信大難不死，必有所用。

陳麗娟記得墮軌那天是2001年，當時是晚上10點，月台沒有人，但她突然聽到一把聲音：「信唔信我推你落去」，就這樣到她醒來時已在醫院。

「女兒告訴我在急救期間，我已無生命跡象，醫生說要有心理準備，令她們不知所措，後來又說有希望，可以講我曾經歷過生死那一刻。」結果陳麗娟在深切治療病房住了10日，再轉到腦外科病房。

被列車撞到，她受的傷勢一點也不輕。

右邊腦骨碎烈，面骨折斷穿破腦外膜，右眼球破碎。有3條粗黑線由頭頂直下到面顴骨，因跌落路軌時擦去了面部皮膚，留下了如斑馬般的黑白相間。5條肋骨骨折，右腳有長長的疤痕，全身受傷約百分之七十五。

由於陳麗娟最初半年傻更更不懂反應，記憶力又未能復元，因此被轉到精神科。「在醫院內，職業治療了一年半，算是找回了三成記憶。」

但有那個女子會接受自己如科學怪人的面孔（她曾這樣形容自己），結果做了多次整形手術，包括右眼裝義眼、面上起皮拆骨後再填補，那椎心的痛楚，令她求生不得，求死不能。

做了30多次手術，20多次全身麻醉，後遺症是產生幻覺。我本來是不知道的，但試過見到隻豹守在廁所門口；又見過長頭髮的陌生女子坐在床尾，好驚，同醫生講完，他說太多太頻密的全身麻醉，就會有這樣的情況出現。

幸好近年都沒有出現幻覺，但結果這次意外，她在東區醫院就住了約5年。

▲ 陳麗娟的手上，有明顯地少了一些肉的痕跡，她說親人見到嚇暈了。（湯炳強攝）

禍不單行又確診患癌

後來在體檢時，醫生告訴她白血球不正常，要再進一步檢驗，結果證實患上子宮頸癌。

聽到這消息，我即時失去生存的動力，有自殺念頭，我決定不再接受任何治療。

醫院的牧靈姑娘知道後，為她再安排天主教的腫瘤科顧問醫生，查看她的病歷，並解釋清楚手術和生存機會。「我經過內心角力，接受了天主的安排，不反抗命運的折磨，用了平常心去面對一切。」自小領洗入教的陳麗娟，這一刻信仰幫了她一把。但經過多次手術，結果又住院半年，但她很感激牧靈姑娘的陪伴。

「她總是帶著可愛的笑容，語調溫柔。每次手術後，會代問病房主責故娘手術後護理、幾時可以下床等等。她3年的陪伴，尤如我的家人，是天主派來的天使。」陳麗娟常說很感謝她的照顧，而牧靈姑娘的回應是：「將來你要做我為你做過的事。」

▲ 陳麗娟說不介意他日死後做大體老師，她不希望太長命，認為老了將屍體捐出來也沒有太多用途。（湯炳強攝）

由中產階級到一無所有

未發生意外前，陳麗娟可以說是事業型女士，45歲，事業如日中天，有自己的地產公司，更有室內設計的天份，有本事將舊單位改頭換面變成精品樓，賣得好價錢。她又開時裝店，保證有穩定的收入，但她住院多年，兩個女兒又不熟悉她的生意業務，本來交給助手處理的事情，結果許多都沒有辦妥。

▲ 陳麗娟未出事前，衣著打扮也很講究。（圖片：被訪者提供）

我出院時，除了很多銀行追數信件、法庭傳票，以前的住所也給銀行收回。海外資產忘記在那裏，只有泰國的樓已斷供，但亦被收回。醫保也是幾經困難，才追回十分之一。

陳麗娟說她本是中產人士，但到出院時已一無所有，幸好代母的幫忙令她一無所缺。「當我一無所有時，我的代母二話不說，給我新居購買所需一切日用品、傢俬、電器。」

其實也不止這些，代母Lucia也借過幾萬元給她兩個女兒交租：

我真的不記得，已經是幾十年前的事。有個神父說過：「做好心，做完就要忘記，然後做其他。」所以我不會花時間記這些東西。而且我不記得，她不會覺得欠我太多，那大家相處就開心一點。

神父支持明白痛苦也有價值

昔日未受傷前，她會和教會代母每月到澳門服務兩次，受傷後，澳門的神父也每周來探望，令她感受到天主的大愛和神父帶來的安慰。她曾經問神父：「為甚麼天主不收回我的靈魂？」神父說：「你不會死，因為天主要用你。」她問：「用我做甚麼？」神父說：「沒有人會知道，但用到你時便知道。」「如果神父無來探望，我不知道我是否還能生存下來。」陳麗娟說。

事實上，她真的生存下來，並且開始意識到為主所用，到過很多聖堂證道。還有去醫院、監獄、基督教教會、安老院作見證，被封為「生命戰士」。她出院後也有去做義工，包括到監獄探監。

自身缺陷不影響助人之心

由於去芝麻灣探監，要上落樓梯兼上船落船，陳麗娟只用一隻眼看東西，試過差錯腳，因此為免有一天真的會跌落海，她沒有再去探監。但她沒有放棄做義工，仍然去醫院探病、又幫助老人家。「安老院幫我配對了一位長者，她有老退化症。我們住同一屋苑，每星期我帶她一次返安老院，然後送她回家。」

回望這接近20年奇蹟生還的經歷，雖然面部整形手術仍然要繼續，生活不像昔日多姿多彩及富裕，但她可以這樣作一總結：

最大的奇蹟是在萬事萬物中，常存感恩的心。我深信主為我的安排，自有祂的美意！

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：何小雲