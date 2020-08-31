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【第二輪保就業計劃】首日獲逾5.4萬僱主及自僱人士申請　創新辦料僱主申請後3至4周可獲補貼

社會 20:12 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

「保就業計劃」第二期首日收到超過5.4萬申請。（經濟日報資料圖片）

港府第二期「保就業計劃」今日（31日）起接受僱主及自僱人士申請，為期兩星期。創新辦指，截至今日下午6時，共收到接近5.2萬名僱主及超過2,000名自僱人士的申請；接獲的僱主申請當中，大約96%的僱主成功申請「保就業計劃」第一期。

創新辦發言人表示 ，預計大部分合資格而又能提供正確資料的僱主可在提出申請後3至4星期獲發放工資補貼，在完成審核申請後，「保就業計劃」秘書處將會透過電郵及手機短訊通知成功申請者的申請結果，申請者可登入「保就業計劃」網頁，查察獲批的補貼金額及承諾於2020年9月至11月的受薪僱員人數。
 
發言人說，自僱人士如有「自僱人士強積金戶口」而在2020年3月31日戶口仍未取消，並且未曾在「保就業」計劃第一期獲得一筆過7,500元資助，也可在第二期工資補貼申請期間提交申請。

港府在第二期計劃加入額外條款，要求百佳及惠康兩家大型連鎖超市需為顧客提供減價，或為弱勢社群提供超市券。百佳回應指，仍在研究條款要求及執行細節，初步與社福機構探討援助方向，首要考慮為弱勢社群提供適切幫助；至於向顧客減價的要求，百佳亦稱尚在研究方案細節。惠康則暫時未有回覆。

【保就業計劃】百佳指成本上漲難推全民優惠　研9月起福袋現金劵贈基層　為期3個月

香港中小企促進聯合會會長林國雄表示，基本上已參加第一期的中小企都會繼續參加計劃，料旗下會員將幾乎百分百申請第二期計劃。惟他稱，僱員對於計劃仍有誤解，包括以為僱主不可減人工或不可讓員工放無薪假；但他舉例，實際上早前晚市禁堂食令在6時生效，企業僅能讓員工放無薪假，冀當局發指引和加緊宣傳，以免出現勞資糾紛。

此外，林國雄說，計劃雖幫到中小企紓緩現金周轉困難，但租金始終佔經營成本逾2成，甚至一半以上，惟業主減租最多2成，希望當局再推出租金支援；又料計劃完結後遊客依然稀少，或出現裁員潮，認為應派消費券等改善營商環境。

【新冠肺炎】社協：基層5至7月的失業率平均高達28.4%　 保就業計劃無法保證員工能直接受惠  

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記者：陳曉瑩

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