【腦出血】28歲男生一次嘔吐昏迷不醒　腦出血變植物人智商僅剩2歲水平

▲ 一名已經28歲的男生，過去曾經熱愛運動，沒想到10年前的一次嘔吐，卻讓他昏迷不醒，並被診斷出腦出血。

台灣屏東縣一名已經28歲的男生，過去曾經熱愛運動，沒想到10年前的一次嘔吐，卻讓他昏迷不醒，並被診斷出腦出血。儘管最後他成功甦醒，但他的智商卻退回2、3歲，情況讓人惋惜不已。

綜合台媒報道，作為獨生子的林姓男生一直熱愛運動，更曾考獲救生員、潛水員等證照。他在10年前在大學上課時卻突然嘔吐大作，當時他僅以為只是腸胃問題沒多加注意，但後來下課騎車回家時卻摔車倒地昏迷，需送醫急救。

經院方檢查，發現男生是腦血管肌瘤病變引發的腦出血，腦力因此受損，甚至一度全身癱瘓成植物人。後來經診療復健後雖可揮動手腳，但無法自行走路，智商亦退回到2、3歲，聽得懂別人說話，但無法自行表達。

現在林父只能每天照3餐幫兒子復健，練習走路、仰臥起坐、傳接球，訓練反應力，並指出：「我只有這個孩子不能放棄他」。醫生表示如果及早發現腦血管肌瘤病變並治療，或許病情不至於這麼嚴重。

醫生又提醒民眾不要小看嘔吐症狀，除了常見的腸胃炎之外，很可能是腦部出現問題，如果輕忽很可能導致腦血管破裂，嚴重一點還可能會猝死，如果出現莫名嘔吐症狀，最好還是及早就醫檢查。

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責任編輯:羅嘉欣