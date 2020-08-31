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聶德權鼓勵大學生加入政務職系　服務社會

政治 21:03 2020/08/31

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

聶德權與參加政務職系暑期實習計劃的大學生見面。

公務員事務局推行政務職系暑期實習計劃多年，今年實習名額增至85名，為歷年最多。公務員事務局局長聶德權今日與參加計劃的大學生見面，並鼓勵他們畢業後加入政務職系。

聶德權表示，每年投考政務主任（AO）的競爭十分激烈，上年度收到超過1.2萬份申請，最後聘任了約30名政務主任。新一輪政務主任招聘將於9月中展開，他鼓勵有志服務社會和市民大眾的同學，積極投考政府職位，包括政務主任，運用他們的知識、智慧及才幹貢獻社會。

香港過去一年經歷社會事件，聶德權亦指，近年來社會環境不斷變遷，特別在過去一年多，香港社會面對前所未有的挑戰，但公務員，尤其是政務主任是政府的中流砥柱，為施政的主要推動者。
 
聶德權認為，實習計劃讓更多有志成為政務主任的大學生加深對政務職系的了解，以及汲取在政府工作的實際經驗，有助他們為未來事業發展作出更好的規劃。

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責任編輯︰林曉君

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