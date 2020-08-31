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【全民檢測】張建宗視察檢測指揮中心　籲市民勿誤信謠言

政治 21:53 2020/08/31

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張建宗和聶德權視察設於政總的指揮中心。（政務司司長辦公室Facebook圖片）

「普及社區檢測計劃」明天正式開展，全港各區141個社區檢測中心已準備就緒。政務司司長張建宗今午視察完大會堂社區檢測中心後，傍晚又視察在政府總部設立的指揮中心，並聽取運作情況簡介。

張建宗、聶德權及陳肇始視察大會堂社區檢測中心。

張建宗在視察大會堂檢測中心時指出，對於有人刻意散播失實信息，意圖抹黑檢測計劃及誤導公眾，污衊內地援港抗疫舉措等，社會應予以譴責。他又呼籲，市民應以政府發放的消息為準，認清客觀事實，不要誤信謠言，助長歪風。

另外，張建宗在公務員事務局局長聶德權陪同下，視察了位於政府總部的指揮中心，他衷心感謝同事的努力和付出，期望市民踴躍參加檢測計劃。

指揮中心由公務員事務局、食衞局、創科局和機電署同事組成，亦設有機制聯絡各區民政事務處、政府物流服務署、警務處、消防處等部門，當中設有專綫，即時處理檢測中心負責人的查詢，協調人員調度和物資補給，亦會密切監察檢測中心的運作，協助制定相關的應變計劃。

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責任編輯︰林曉君

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