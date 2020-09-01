中學開學播預錄片避網絡大塞車　教局指引網課每節25分鐘多校未能跟從

▲ 葵涌天主教慈幼會伍少梅中學開學連日籌備網上開學。（相片由學校提供）

莘莘學子今日開學，不少學校網上直播開學禮，有中學將於開學周內轉播預錄了的開學禮影片，以免因為上千間學校同步網上開學造成網絡「大塞車」，又會於明日起陸續向學生派發有心人轉贈的眼藥水等物資，為學生打氣。

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葵涌的天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，開學首兩日會先以網上視像形式進行班主任課，周四（3日）才舉行網上開學禮，但會改為播放預錄影片，以減低網絡負荷。

李建文指，其學校不少學生出身基層家庭，部分有特殊學習需要（SEN），已特別預備禮物包，安排學生於明日起分3日、分批回校領取，其間班主任會單對單短暫關心學生的網上學習需要。

該校年初為符合資格的綜援學生申請關愛基金津貼購買平板電腦（iPad），校方亦額外購買全新或二手平板電腦，供學生借用；近日在其他校長反映平板電腦供應緊張之下，其學校於7月訂購的首批100部平板電腦，終趕及在開學前到貨，可望於開學初期送到學生手上，做到大部分學生一人一機。

▲ 天主教慈幼會伍少梅中學已為全校學生預備禮物包，提供班主任的心意卡、有心人贈送的眼藥水，以及單行紙和文件夾等開學物資。（相片由學校提供）

網課25分鐘指引 學校批遲公布

另外，教育局上周四（8月27日）發出指引建議每節網課最長25分鐘，多所學校均未能跟從。教聯會副主席鄧飛昨批評當局太遲發出指引，部分學校亦未必適用，其任教的中學每節網課30分鐘，點名已花約5分鐘，故未有按指引調整；中學校長會副主席連鎮邦相信，各校會按學生能力作專業判斷，以其學校學生專注力較強，暫時會跟面授時間表般維持每節40分鐘，但只上半日課。

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李建文亦指局方太遲公布，該校目前維持每節課35分鐘，會彈性讓學生在上課期間有適當休息。楊潤雄昨回應稱，有關網課時數指引，是經過調查、不是憑空提出數字。

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記者：馮琪雅