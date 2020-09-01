【新冠肺炎】一文看清新增確診大廈名單　元朗采葉庭佔3宗包括一名5歲女童

▲ 8月31日新增7宗本地個案，元朗采葉庭5座佔3宗。

8月31日本港新增9宗新冠肺炎確診個案，7宗屬本地感染，再度回落至單位數字。衞生防護中心公布確診者居住大廈名單，元朗區佔4宗個案，除了居於大旗嶺的一名孕婦，其餘3宗均居於元朗采葉庭5座，包括一名5歲女童。

新增確診者居住大廈名單如下：

油尖旺(1)

油麻地文苑街2-8號文苑樓前座——27男，無病徵本地關連個案，第4811宗

荃灣(2)

荃灣匡智梨木樹宿舍——66女，8月29日發病，第4805宗

荃灣滿樂大廈從心樓——75男，8月21日發病，第4808宗

【全民檢測】截至傍晚6時已約55.3萬名市民登記計劃 14個檢測中心7天預約額滿

元朗(4)

元朗大旗嶺——31女，8月25日發病，第4806宗

元朗采葉庭5座——5女，8月28日發病，第4807宗

元朗采葉庭5座——38女，8月28日發病，第4809宗

元朗采葉庭5座——44男，8月27日發病，第4810宗

衞生防護中心公佈的確診者行蹤中，「新上榜」的餐廳只有一間，就是元朗形點II的太興餐廳。根據資料，編號4809及4810患者曾到該餐廳用膳。

過去2個月曾有3個確診者到診元朗形點II的餐廳，分別為茶木、Oliver's Super Sandwiches及大家樂。

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責任編輯 李志強