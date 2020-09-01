【全民檢測】計劃今日開始逾59萬人登記　許樹昌稱約2分鐘完成檢測

▲ 許樹昌教授指檢測過程約2分鐘完成。（陳靜儀攝）

普及社區檢測計劃今日（1日）展開，全港141個社區檢測中心早上8時開始運作，讓已預約市民到檢測中心接受採樣。

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政府專家顧問團隊的港大醫學院院長梁卓偉以及中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早到沙田的檢測中心抽取樣本。

許樹昌完成檢測後指，今日的抽樣檢測過程順利，整個抽樣程序約2分鐘，過程中並無不適的感覺。他又指，由7月中至今，部分防疫措施只是局部有效，相信全民檢測會有助找出隱形患者。

被問及檢測人數至今只有約50萬人，會否令全民檢測「浪費彈藥」？許樹昌僅稱檢測當然越多人做越好，亦相信尚有時間供市民登記。

他又指，檢測場地寛闊，有等候區和分隔足夠距離，不擔心造成感染。至於復課安排方面，他認為疫情如有變數，相信教育局會有應對措施。

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另外截至早上8時，有關計劃已有59.3萬人預約登記，99個檢測中心今日已滿。

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記者：伍瑋瑋、陳梓蔚