【普及檢測】計劃今日開始逾59萬人登記　專家稱約2分鐘完成檢測

▲ 有市民早上到沙田的檢測中心排隊等候入場。

普及社區檢測計劃今日（1日）展開，全港141個社區檢測中心早上8時開始運作，讓已預約市民到檢測中心接受採樣。

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政府專家顧問團隊的港大醫學院院長梁卓偉以及中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早到沙田的檢測中心抽取樣本。

許樹昌表示接受採樣過程沒有痛感，他表示有關採樣過程是先抽取鼻腔樣本，再檢取咽喉樣本，大約兩分鐘完成，期間沒有感到不適，又指採樣場地寬敞，整個流程幾乎不用等候，不會有人群聚集問題，強調愈多人做檢測愈好，有助找出隱形傳播鏈。

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港大醫學院院長梁卓偉認為全民檢測有助突破樽頸，找到更多隱形傳播鏈，至於應否做檢測應純屬個人決定，會尊重個人考慮。

他表示大規模檢測有助找出隱形患者，令追蹤和檢測工作更透徹，可以防止社區大規模傳染，但提醒即使檢測結果是陰性，不代表之後不會受感染，建議政府在結束普及檢測後要維持一定檢測量，為入住院舍的長者等高危群組做恒常測試，為秋冬或會出現新一波疫情做準備。

另外截至早上8時，有關計劃已有59.3萬人預約登記，99個檢測中心今日已滿。

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記者：伍瑋瑋、陳梓蔚