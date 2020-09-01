【普及檢測】梁卓偉指每名患者平均感染半名市民　全民檢測有助突破樽頸

▲ 港大醫學院院長梁卓偉今早接受檢測。（陳靜儀攝）

全民檢測今日（1日）開始，早在上午8時，檢測點之一的沙田源禾路體育館已陸續有預先登記的市民前來檢測。政府專家顧問許樹昌和香港大學醫學院院長梁卓偉，今早亦在沙田完成檢測。

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香港大學醫學院院長梁卓偉則被問到，對有人呼籲杯葛檢測的看法。他認為檢測要將個人和公共衞生分開考慮，無論是否參與檢測，亦只屬個人考慮，要相互尊重，無需指責他人。

他又指，自己2日後要幫忙進行採樣，為保障市民，進行檢測後會更「心安理得」。另外，家中亦有老人家和小朋友，「希望大家同枱食飯安心啲」。

被問及疫情發展，他指自己過去數星期，已努力進行估算，料現時政府只追蹤到約20％的確診患者，如昨日宣布有7宗本地感染，實際上可能已有35人感染。

他又指，現時病毒繁殖率低於0.5，即每名患者平均感染半名市民，數字上屬受控階段。然而，他強調是次爆發多集中於高危地區，加上市民抗疫疲勞，疫情隨時可一觸即發地重返。

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記者：陳梓蔚