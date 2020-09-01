【普及檢測】沙田源禾路體育館約20人排隊輪候　有大學生稱相信政府無畏私隱問題

▲ 港大學生曾同學認為政府已承諾會銷毀資料，所以相信政府。（陳梓蔚攝）

全民檢測今日（1日）正式開展，檢測點之一的沙田源禾路體育館早上8時已有約20人排隊等候檢測，其中有長者、外傭和大學生等。

現年66歲的阮婆婆居於火炭，她透露今次接受檢測是希望盡市民責任，參與抗疫。完成檢測後她分享指，採樣過程很快，只需數分鐘，而且舒服和無痛。她又稱讚檢測場地寬敞，就算同時有6至7人進行檢測，亦會相隔較遠的距離，不擔心造成感染。

▲ 阮婆婆指今次接受檢測是希望盡市民責任。（陳梓蔚攝）

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阮婆婆又表明，未來14日會盡量留在家中，至於出門採購的重任則留給丈夫，阮婆婆的丈夫陳先生亦有參與檢測，希望以身作則令更多人參與檢測，他指檢測過程中，採樣儀器會觸「吊鐘」，令他稍感反胃。至於要負責外出買菜，他表示會盡量一次買1星期份量的食材，以減少外出。

來港工作的菲傭ginkie即指，是傭主讓她進行檢測，而她亦相信檢測有助保障其他人，亦令他感到較安心。然而，她表示並無留意到其他外傭朋友表明會參與檢測。

▲ 來港工作的菲傭ginkie即指，是傭主讓她進行檢測。（陳梓蔚攝）

22歲的港大學生曾同學今早亦有參與檢測，他指希望參與檢測有助截斷社區傳播鏈。被問到會否擔心因參與檢測而令個人資料外洩，他認為政府已承諾會銷毀資料，所以相信政府。至於對有人杯葛檢測有何看法？他就認為各人有各人的想法，就算自己不參加，亦不應該強逼他人不參加檢測。

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記者：陳梓蔚