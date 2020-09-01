【網上開學】疫情下穿整齊校服視像開課　小學添軟硬件設施調節課時迎開學

▲ 今年全港中小學一同迎接了一個不一樣的開學日。（學校提供）

9月1日開課，全港中小學將迎來一個禮堂上沒有學生的開學日。仁濟醫院蔡衍濤小學陳淑兒校長指出，大半年的疫情持續，在面對困難與挑戰的同時，也帶來新的機遇，最重要是正面積極面對。

開學日早上，該校數百名學生將一同穿上整齊校服，透過視像進行開學禮，陳校長特別開設付費戶口，讓全校同學能實時在家觀看過程。開學禮後亦會按班別由班主任以視像與同學分享暑期及學習生活，講解課節安排，也會進行選班長等班務。中英數科任老師及班主任當天晚上也會與家長進行視像會議，除認識班主任外，也讓家長了解新學年在學習上的要求。

▲ 今年全港中小學一同迎接了一個不一樣的開學日。（學校提供）

陳校長指出，停課期由2月到8月，是一段頗長的時間，但也讓學校多了很多空間作專業發展。「例如在視像教學、運用電子平台、網上資源整理等，以往也不是全體老師也能熟悉運作，但在精通資訊科技老師的帶領下，同事們在此方面的能力均大大提升。」

學校也在這段時間運用資源，增添設備，建設運動中心、音樂室、藝術長廊及園圃等，並在26個課室安裝互動電視。「幸好當時決定全校統一處理，6月復課時曾作實時教學，能同步與未能上學的學生透過Zoom進行教學。」

▲ 老師們對視像教學、運用電子平台等能力大大提升。（學校提供）

網課應用能力

她不諱言，小一及小六學生在今學年面對的挑戰較大。「原定8月的小一適應課程及家長教育課已取消，小一家長會有很多疑問及擔心，加上老師也未能掌握家長對網課的設備及應用能力，因此開學前已透過網上講座，教家長如何用ZOOM，以便他們能陪伴小朋友進行視像教學，順利開課。」

而今年升小六的學生原定6月考呈分試，由最初順延至8月，再延遲至9月底，因應教育局可讓學校把首兩次呈分試改作一次，現時暫定於11月舉行。陳校長笑言，部分家長不想取消考試，覺得子女已勤力溫習，不考便浪費了。校長反而勸說，讀書所學到的知識是屬於自己的，不是只為了考試。但為讓家長了解子女的表現，學校9月仍會進行一次評估，並開學前已安排科任老師為同學進行視像課，以鞏固同學五年級所學，完成評估也會派發成績表，以便讓同學報讀直資中學。

發揮互助精神

陳校長笑言，疫情下大家除發展了新技能，同時也體驗到互助的精神。學校8月底曾為區內兩間幼稚園的全體老師進行了一次視像課程培訓工作坊，與幼師們分享應用資訊科技上的經歷，以及過程中曾遇到的問題。

▲ 升小六同學在開學前已由科任老師鞏固五年級所學，並期待重返校園。（學校提供）

此外，在疫情初期鬧口罩荒，不少學校即使想訂也難以訂購，陳校長當時卻有兩萬多個庫存。她稱，去年12月因學校有同學出現水痘，為了未雨綢繆，便訂購了數百盒口罩，也同時訂了搓手液等；到疫情爆發，大家都為口罩徬徨時，陳校長並不擔心，反而與友好的校長分享，主動與廠商聯絡，把部分已訂的口罩轉售予其他學校，結果有15間學校以每盒33元的價錢各獲得500個口罩作應急之用。除了安撫了全校僅餘一、兩盒口罩的校長，也體現了疫情互助精神。

但陳校長自言最欣慰是看到學生家長們都充滿正能量，當同學留在家中的時間多了，家長多會培養孩子不同的興趣及能力，如在家幫忙煮食、做家務，也會把相片傳送予給老師分享，甚至有家長拍攝短片教導如何洗手，由老師上傳學校網頁與其他人分享。

記者：李越樺