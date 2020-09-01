【裕美撐男友】林作護現任踩前度麥明詩被指欠風度　裕美讚男友行為正確斥網民「懶正義」

▲ 林作為護現任貶前度麥明詩，裕美讚男友行為令其安心。

林作帶著現任女友裕美出席日前舉行的《香港小姐2020》決賽，席間遇到歷屆港姐、林作前女友麥明詩，事後媒體把兩位女士作比較，林作為護現任竟發文貶低前度，被炮轟他有欠風度。裕美出文力撐男友：「林作知道點樣令女朋友安心。」

愛出風頭的林作於剛過去的星期日，帶著女友裕美到TVB電視城出席《香港小姐2020》的決賽，其前女友麥明詩在當晚有份任星級評審，事後媒體把兩女作比較，貴為嘉賓兼港姐冠軍的麥明詩被指略勝一籌。

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不過林作似乎不滿大眾的意見，事後在社交網站撰文，直言：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到黎選美咁嗎？」

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大批網民炮轟林作有欠風度，再一次消費前度麥明詩，又要貶低對方身材樣貌，事後他解釋：「為自己女朋友撐腰，係作為男朋友最基本責任。」又指他無意消費別人，只想為自己打抱不平。

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裕美於昨日凌晨在網上回應後，昨日傍晚再度發文，力撐男友的行為，她寫道：

咁多報章將我同其他人比較時，唔見咁多網民話寫野嗰個人無風度，將我踩完又踩，講到我一文不值，唔見咁踴躍替我平反？依家走來懶正義？我來問咁多位女士，如果你係我，你俾人踩到咁，係咁將你同人比，你男朋友都一言不發唔替你平反，唔認為你係佢心目中最靚嗰個，咁呢位男朋友你可以飛左去。而且林作只係個人認為邊個靚，難道選美你話邊個靚好多，你又無風度？咁你地全部人都唔好話任何人靚定唔靚，因為呢個係無風度既行為。 作為男朋友，林作係完全知道點樣令自己女朋友安心，佢會令你覺得世界上只有你才是最好的。

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