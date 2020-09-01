【敗家仔】生意失敗偷屋契抵押敗光家中4層樓　父母及9旬嫲嫲隨時流落街頭

▲ 敗家仔偷屋契抵押，令一家人隨時無家可歸。

敗家仔敗光家中產業！浙江杭州一對夫婦與年邁的母親和一對孫兒同住，兒子和新抱則在外做生意，不料近日夫婦發現現時所住物業被兒子拿去抵押還債，而家中原有另外3層樓，也早被兒子賣掉，令他們一家隨時面臨流落街頭慘況。

據內地媒體報道，葉先生與妻子、90歲媽媽、9歲孫子和6歲孫女同住，兒子和新抱長年在外做生意，兩人除了有時會聯絡葉先生借錢外，對家裡的事毫不關心，甚至對兩名孩子也是不聞不問。

這兩口子的生意，不賺錢，淨賠錢。

葉先生一家過往通過拆遷分到4幢物業，然而其中3層樓早被兒子賣掉還債，只剩下現在居住的房子，葉先生看得很緊，不敢再讓兒子染指，屋契一直由兩夫婦看管，產權人也寫了孫子的名字。

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物業突被貼上拍賣通知

直至7月初，葉先生發現家門外被貼上一張法院通告，說自己的房子在60天內要被拍賣，這令他一頭霧水，因為自己並沒有債務糾紛，

法院說我兒子拿了屋契給他們抵押，跟別人借了140萬元（人民幣‧下同），加上打官司的費用和利息，共約162萬元。

而兒子抵押房子後，到期不還錢，債權人起訴，法院判葉先生兒子需賠償162萬，兒子沒法償還，最終法院查封了被抵押的房產。

兒子偷換屋契

葉太太憶述，去年9月兒子突然回來，說要影印屋契，她知道只要有正本就不會被抵押，因而不以為然。不料，兒子竟用假屋契把正本偷龍轉鳳，直至近日接到法院查封通知，葉先生夫婦才知道自己手上的屋契是假的。

目前兒子新抱不見蹤影，一家老小隨時無家可歸，不知如何是好。律師表示，這套房子是在葉先生的孫子名下，對於未成年人名下的房產，其父母作為監護人雖有權處置，但前提是不得損害未成年人的合法權益。

法院表示，目前已中止強制收樓，給予葉先生時間與兒子溝通和協商，如果協商不成，考慮到這是葉先生一家的唯一住房，他們也會根據實際情況，給予葉先生一家必要的生活保障。

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責任編輯：王明芳