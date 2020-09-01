江美儀笑言「母憑子貴」續任貓狗糧代言廣告　努力搵錢帶愛犬遊日浸溫泉

▲ 江美儀笑言靠兩隻愛犬帶挈「搵真銀」。

連續第二年、帶同兩隻愛犬Teddy及Tina任貓狗糧品牌代言人的江美儀，笑言自己「母憑子貴」，全賴兩隻愛犬帶挈「搵真銀」。

不過說回認真，江美儀表示願意續約是全因看到兩隻愛犬轉食該品牌狗糧後，身體有改變：「最明顯是妹妹，食了一年，大隻了好多，兩個毛髮亦比以前健康，不要少看他們這個波波頭，沒有豐厚、柔韌的毛髮，冇可能剪到這個波波頭，我也樂意介紹給身邊人，幫到人，又搵到錢，哈哈！」

自封購物狂「狗奴」，為拍攝今次廣告，美儀特意為兩隻狗狗準備了多套戰衣出鏡：「沒辦法，阿媽鍾意shopping，家中有個大衣櫃放置Teddy同Tina的靚衫，其實阿仔不喜歡穿衣服，今次拍攝過程沒扭計，算畀足面我。」

▲ 江美儀視兩隻愛犬如子女。

美儀計劃帶毛孩日本旅遊

提到愛犬拍攝的表現，美儀說：「前一晚有跟Teddy同Tina講，明天要拍廣告影相，一定要乖、要醒目、要笑，不要失禮媽咪，拍攝當日早上，兩兄妹好積極，一早起身食早餐，準備出發時，妹妹更吠我，叫我快點出門口。」

當日Teddy and Tina亦相當乖巧，尤其拍攝硬照時，美儀總會在攝影師旁邊，手持零食吸引兩個望鏡頭，令拍攝進度更加順利。

視Teddy and Tina如己出，美儀最大心願，希望將來有機會帶著愛犬一家三口出國旅行：「人生是由很多快樂的回憶所組成，自己好希望其中一個回憶，是跟兩隻狗狗去旅行，因為Teddy和Tina不會陪到我終老，希望在他們有生之年，能夠達成這個心願，彼此感受這份快樂。」

至於一家三口最想去邊？美儀不失幽默本色：「當然去瑞士找飄零燕啦，去埋巴黎鐵塔影張相，哈哈！但比較實際是去日本，因為當地很多酒店歡迎主人帶動物入住，又可以一齊浸溫泉，又會安排寵物膳食，相信我食少幾餐、買少幾個手袋、接多幾個廣告，待疫情過去，到時應該有能力帶Teddy和Tina去日本吧！哈哈！」