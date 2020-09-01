【鐵籠過活】行山驚見瘦弱女子被困鐵籠屋　揭母去世繼父遺棄被關25年悲慘身世

▲ 瘦弱女子被困鐵籠屋25年。

菲律賓一名女子日前在宿霧省行山時，赫然發現一名瘦弱女子被困在一個猶如「鐵籠」簡陋屋内，並面向牆壁不斷喃喃自語，行山女子其後獲悉，該名被困女子被親人遺棄，被困鐵籠屋已長達25年。

綜合外媒報道，菲律賓女子Jedah Curacha Naquines上周二（25日）在宿霧省行山期間，在一條偏僻村莊發現一名身形瘦弱的女子，被困在一個猶如籠子的簡陋屋内，Jedah遂向附近村民求助，期望可救出該名女子。

據村民稱，該名女子年約45歲，鄰居均稱她為Manol，患有精神病，自從Manol的媽媽去世後，繼父將她遺棄，Manol頓成孤兒。及後Mano險被貨車撞倒，眾人籌集資金，建造一間猶如鐵籠的房屋，並將她關起來，以免她四處亂跑發生意外，鄰居則輪流為她送上食物，至少已被困25年。

孤女被困鐵籠悲慘：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Jedah其後將Manol的悲慘身世分享到社交平台，期望可將她救出，

為何她會像動物一樣被關在籠子裏，就算她不明白發生甚麼事，也不該過這樣的人生，看到她受苦，實在令人心碎，希望有人能幫助到她。

世界衞生組織報告曾指出，斯里蘭卡、印尼和菲律賓不少偏遠地區的居民，均認為患有精神疾病是一種恥辱，加上未能負擔高昂的醫療費用，故會用此方法將患者隔離。

責任編輯：羅嘉欣