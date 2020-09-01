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【全民檢測】醫管局逾2千員工協助參與計劃　高拔陞指有助盡快恢復非緊急服務

社會 10:38 2020/09/01

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高拔陞表示，醫管局支持和積極配合政府推行計劃。（資料圖片）

普及社區檢測計劃今日（9月1日）展開，醫管局行政總裁高拔陞表示，局方支持和積極配合政府推行計劃。他認為計劃對公共衞生和公眾利益很重要，有助找出社區的隱形病人，控制疫情。愈多人參與，利己利人。他又指，倘檢測最終找出逾千名隱形患者，相信有能力應付。

高拔陞今早在一個電台節目表示，現時疫情雖有回穩迹象，但每日仍有10至20多宗個案，而醫管局現時接收的確診病人，有2成或以上無病徵。

他又提到，近日入院個案病情嚴重，其後證實確診，追查後始發現家人及朋友有接觸確診者，倘港人現抗疫疲勞，一旦爆發，疫情可幾何式上升。他呼籲市民積極參與，協力切斷隱形傳播鏈，亦有助醫管局盡快恢復非緊急服務。

高拔陞指，已有2至3千名醫管局員工，表示願意在工餘時間協助參與計劃。對於醫管局員工陣線呼籲杯葛檢測，他不認同工會相關做法，又認為醫護同事應以專業及科學態度審視檢測計劃，而全民檢測與集中檢驗高危群組並無抵觸，反而是相輔相成。

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責任編輯：陳子謙

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