【全民檢測】全國政協副主席董建華到會展接受檢測　冀社會盡快恢復經濟活動

▲ 全國政協副主席董建華，到達灣仔會展舊翼接受檢測。（陳靜儀攝）

普及社區檢測計劃早上8時起展開，已預約的市民可以到各區共141個檢測中心接受病毒檢測，全國政協副主席董建華，到達灣仔會展舊翼做全民檢測，他接受檢測後會見傳媒，被問到身體狀況，他豎起手指公「表示好好」。

【普及檢測】許樹昌梁卓偉互相採樣 許樹昌：過程無痛且順利

全國政協副主席、前行政長官董建華，早上十時多到位於灣仔會展的檢測中心接受採樣，他完成後表示過程方便簡單，沒有感到不適，希望更多市民參與，因本港第三波疫情已持續8個星期，確診數字雖然回落，但源頭不明個案仍佔一定比例，參與檢測是杜絕源頭傳染的最好方法。 董建華又稱香港人經過大半年抗疫，開始感到疲勞，希望社會盡快恢復經濟活動，市民可回復正常生活，呼籲社會要團結抗疫。

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另外截至早上8時，有關計劃已有59.3萬人預約登記，99個檢測中心今日已滿。

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記者：伍瑋瑋