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警方昨晚太子驅散行動間使孕婦中椒倒地　林鄭月娥回應指：事後會作評估及檢討

社會 10:57 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

林鄭月娥今日會見傳媒。（曾耀輝攝）

昨日為831事件一週年，晚上時分旺角一帶有示威者集結，警方到場戒備。有警員到達亞皆老街近通菜街附近時，欲拘捕一名正與同行孕婦過馬路的男子。警員一度拉開該名孕婦，並使用胡椒噴劑驅散在場市民，孕婦被警員強行拉跌中椒倒地。救護車到場後，將該名孕婦送往廣華醫院治理。

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特首林鄭月娥今日（1日）會見傳媒回應事件指，警方的職責是維護社會及安全，得知昨日的事件中令一名孕婦「產生不舒服」，事後會作評估及檢討，指不希望有關事件再發生。

針對事件，警方昨晚（31日）於社交平台發文指曾多次警告要求人羣散去，但部分人拒絕聽從，警方隨後作出驅散，並因應現場情況使用胡椒噴劑。及後，警員發現該名女子為一名孕婦，她感到不適，人員立即召喚救護車到場，將該名孕婦送往廣華醫院治理。

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警方指非常關注有孕婦於混亂的示威現場中受到影響，對孕婦表示慰問，並已派員陪同當事人及其家人送院，希望提供一切適切協助。

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記者：郭家穎

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