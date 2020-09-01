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【新冠肺炎】消息：本港今日新增約12宗確診個案　再度回升至雙位數字

社會 11:46 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

消息指本港今日新增約12宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情似有緩和，昨日（30日）新增9宗確診個案，其中2宗屬輸入個案，至今本港個案累計4,810宗確診個案和一宗疑似個案。消息指，本港今日（31日）新增約12宗確診個案

【普及檢測】梁卓偉指每名患者平均感染半名市民　全民檢測有助突破樽頸

【普及檢測】計劃今日開始逾59萬人登記　許樹昌稱約2分鐘完成檢測

了解更多參與全民檢測前準備和須知，即按【下一頁】

更多檢測詳情和報名方法，即按【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：陳子謙

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