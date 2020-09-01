  • 32°C
香港時間 : 2020901日 (週二) 12:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【酒店優惠】馬哥孛羅香港酒店「逍遙電影夢」Staycation　$999下榻豪華海景客房兼獲電影戲票及會籍【內附連結】

休閒 11:09 2020/09/01

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

現在下榻馬哥孛羅香港酒店的住宿，可以$999的房價免費免費升級至豪華海景客房。(相片來源︰酒店供應)

疫情下各酒店也推出Staycation優惠，送晚餐消費券等各適其式。馬哥孛羅香港酒店的住宿除可享免費客房升級至海景客房外，更可獲贈嘉禾院線年度會籍，配合戲院重開的措施，夾正timing。

2020年12月31日前以「逍遙電影夢」住宿計劃入住馬哥孛羅香港酒店，房價每晚港幣999起，包括以下禮遇：

  • 雙人自助早餐
  • 每次入住可獲贈嘉禾院線海運戲院電影戲票2張，有效期至2021年1月31日
  • 每房可獲贈嘉禾院線會員GH Moviegoer 一年會籍換領券乙張 
  • 每次入住可獲贈2杯迎賓飲品於Cucina 意大利餐廳享用 (可選擇紅白餐酒、氣泡酒、無酒精雞尾酒或汽水

現下入住馬哥孛羅香港酒店，還可可獲贈嘉禾院線會員GH Moviegoer 一年會籍換領券乙張，盡享優惠。(相片來源︰酒店供應)

另外，星期日至星期四期間入住，可享客房升級︰

  • 每晚每房港幣999預訂高級客房，可免費升級至豪華海景客房; 或
  • 每晚每房港幣1,188預訂豪華海景客房，可免費升級至貴賓樓層海景客房; 或
  • 每晚每房港幣1,588預訂貴賓樓層海景客房，可免費升級至豪華套房(海景)

有興趣可透過此結連訂房

撰文︰Richard
 

相關文章

【酒店下午茶】瑰麗酒店Butterfly Patisserie外賣自取下午茶　625元可供3位享用【附訂購連結】
10:02 2020/08/28
【酒店下午茶】瑰麗酒店Butterfly Patisserie外賣自取下午茶　625元可供3位享用【附訂購連結】
【酒店優惠】九龍東皇冠假日酒店Staycation　每晚1,200元回贈1,200餐飲消費額【內附連結】
11:10 2020/08/28
【酒店優惠】九龍東皇冠假日酒店Staycation　每晚1,200元回贈1,200餐飲消費額【內附連結】
【酒店優惠】港島太平洋酒店住宿優惠　$800入住尊尚客房包2人4道菜晚餐【內附連結】
15:20 2020/08/28
【酒店優惠】港島太平洋酒店住宿優惠　$800入住尊尚客房包2人4道菜晚餐【內附連結】
著數優惠 酒店 電影院 疫情 電影 尖沙咀

最高瀏覽

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
20:33 2020/08/30
【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】