【酒店優惠】馬哥孛羅香港酒店「逍遙電影夢」Staycation　$999下榻豪華海景客房兼獲電影戲票及會籍【內附連結】

▲ 現在下榻馬哥孛羅香港酒店的住宿，可以$999的房價免費免費升級至豪華海景客房。(相片來源︰酒店供應)

疫情下各酒店也推出Staycation優惠，送晚餐消費券等各適其式。馬哥孛羅香港酒店的住宿除可享免費客房升級至海景客房外，更可獲贈嘉禾院線年度會籍，配合戲院重開的措施，夾正timing。

2020年12月31日前以「逍遙電影夢」住宿計劃入住馬哥孛羅香港酒店，房價每晚港幣999起，包括以下禮遇：

雙人自助早餐

每次入住可獲贈嘉禾院線海運戲院電影戲票2張，有效期至2021年1月31日

每房可獲贈嘉禾院線會員GH Moviegoer 一年會籍換領券乙張

每次入住可獲贈2杯迎賓飲品於Cucina 意大利餐廳享用 (可選擇紅白餐酒、氣泡酒、無酒精雞尾酒或汽水

▲ 現下入住馬哥孛羅香港酒店，還可可獲贈嘉禾院線會員GH Moviegoer 一年會籍換領券乙張，盡享優惠。(相片來源︰酒店供應)

另外，星期日至星期四期間入住，可享客房升級︰

每晚每房港幣999預訂高級客房，可免費升級至豪華海景客房; 或

每晚每房港幣1,188預訂豪華海景客房，可免費升級至貴賓樓層海景客房; 或

每晚每房港幣1,588預訂貴賓樓層海景客房，可免費升級至豪華套房(海景)

有興趣可透過此結連訂房

撰文︰Richard

