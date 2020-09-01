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【全民檢測】林鄭指檢測過程簡單安全　冀社會客觀持平看待計劃

政治 12:01 2020/09/01

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

行政長官林鄭月娥，出席行政會議前會見傳媒。（曾耀輝攝）

今日是「普及社區檢測計劃」首日，至今超過59萬人預約登記。特首林鄭月娥、司局長和行政會議非官守成員早上已在政府總部進行檢測。林鄭月娥表明有關計劃是自願性質，政府並無為參與人數訂下目標，亦不認為政府民望和市民參與程度相關。

林鄭月娥早上開行政會議前表示，昨日確診患者個案回落至單位數，指有關成績得來不易，社會已付出了沉重代價。她強調，自願檢測計劃的流程安全、簡單、方便、快捷，認為大規模檢測，能有效找出隱性患者，切斷傳播鏈，又明白或有市民因不理解程序而感到憂慮，希望已檢測人士可證明程序安全，對抗疫有益。 

林鄭月娥又點名回應「醫管局員工陣線」呼籲市民杯葛檢測計劃，她希望對方可以客觀持平看待抗疫工作，以及政府與醫管局的關係，以專業為重，不要令市民抗拒對大家有益的普及社區檢測計劃。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約12宗確診個案　再度回升至雙位數字

對於醫管局員工陣線表明，大規模檢測必須配合封城或居家令，林鄭指，香港情況不可能做到禁足限制，相信市民不會接受因檢測而要禁足，又強調檢測有質素保證，確診亦需要衛生署覆檢，指如認為市民得知檢測結果呈陰性便會放鬆防疫，是低估了港人。

警方昨晚太子驅散行動間使孕婦中椒倒地　林鄭月娥回應指：事後會作評估及檢討

被問到個案有所回落，已押後的立法會選舉能否提前舉行。林鄭月娥說，搞選舉並非一件小事，不只涉及投票當日工作，事前亦有許多準備工作需要大量人手處理。林鄭強調，7月31日宣布延後選舉的決定非常艱難，前一日有148宗確診個案，是連續多日過百宗新增確診，故決定將選舉押後一年。她舉例指，香港並非惟一地區有此做法，英國地方選舉亦同樣押後至明年。

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責任編輯：李淇

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