【孕婦郊遊】疫情緩和孕婦遊山澗吸新鮮空氣　網民擔心：喺石澗跣一跣就大件事

▲ 有孕婦到山澗玩水，網民擔心她有機會跌倒。

近日本港第三波新冠肺炎疫情有緩和跡象，每日確診數字下跌至雙位、甚至單位數，經過多月留家避疫後，有些人開始出現抗疫疲勞，紛紛趁疫情緩和出外，甚至有孕婦頂著大肚子走到溪澗玩水，但網民擔心她會跣倒。

有網民在facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷)」發帖表示，終於等到疫情有所緩和，可以名正言順脫下口罩呼吸新鮮空氣。

行行郊遊徑浸浸腳，希望疫情快啲過，可以過返啲正常生活。

而從網民上載的照片可見，一名約懷孕6至7個月的孕婦穿著運動裝，站在環境優美的山澗中拍照，亦有坐在石上踢水、站在大石上與丈夫摸著大肚子幸福地笑等。

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網民：跣一跣就大鑊

照片吸引不少網民熱論，有人表示第一次見在山澗拍大肚照，感覺很特別、「好靚、祝願準媽媽快樂每一天、寶寶健康成長」。不過，有網民讚嘆之餘，亦感到憂慮，「係好靚！不過大肚對腳一凍好易抽筋架！」

另外，有不少網民亦留意到，山澗的石頭很滑，「企斜嘅石頭及行落流動緊嘅水度更加易滑到」、「跣一跣就大鑊」、「響山澗咁多青苔，無B都要小心行啦，何況大住個肚？」、「見到相都覺得牙煙，想行可以行平路郊遊徑，唔一定要落水行石」。

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責任編輯：王明芳