【明星扮靚】張曦雯曾重147磅靠一個秘訣瘦身　女神不節食減肥過程全公開【多圖】

TVB女神張曦雯(Kelly)一向以身材高挑,同時身材勁fit吸引無數fans,日前Kelly在社交平台又派福利照,上載穿高叉黑色長裙性感相,大晒43吋長腿,盡展女神完美身段。張曦雯福利照大獲網民歡心,一小時勁吸近3萬個like,粉絲更大對Kelly女神身型大表羡慕。

昨日張曦雯在社交平台發布fit爆靚相,Kelly相中穿上高到及腰的開貼身黑色長裙,幾乎只餘黑色長布蓋著重要部位,而高叉裙更可讓Kelly大露背及小蠻腰,其43吋長腿更一覽無遺,可說接近完美。

Kelly亦留言,笑指這條裙真是太性感,她寫道:「ridiculous dress... if we can even call it a dress」大意是「這條裙真荒謬......如果可以稱之為裙)」可見其性感程度去到極緻。

曾是肥妹重147磅

張曦雯以模特兒身份入行,身材勁fit的她,身高175cm,體重約120磅,腰圍只23吋,可說贏在起跑線。

不過,Kelly小時候曾是小肥妹,小時候隨家人移民美國的Kelly曾表示,自己的食量比很多男性大,特別喜歡吃漢堡包、薯條及Pizza等,連男性朋友看見都表驚訝,她則認為:「人生就應該是想食便食,對著眾多美食怎可以忍下去!」

16、17歲時,Kelly最高峰體重曾達147磅,有如一個小巨人。後來為了健康,張曦雯開始進行瘦身。

因林子善而開始運動

原來之前張曦雯甚少運動,因林子善一席話改變,Kelly曾向TOPick分享:「子善說演員是要體力勞動,休息不定時,現在有所預備的話,才可走得更遠。」

於是張曦雯乖乖做運動,每周星期去5次健身室,每次做2至3小時,並聘教練指導。

