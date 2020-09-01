【明星扮靚】張曦雯曾重147磅靠一個秘訣瘦身　女神不節食減肥過程全公開【多圖】

▲ 張曦雯大騷完美身段。

TVB女神張曦雯（Kelly）一向以身材高挑，同時身材勁fit吸引無數fans，日前Kelly在社交平台又派福利照，上載穿高叉黑色長裙性感相，大晒43吋長腿，盡展女神完美身段。張曦雯福利照大獲網民歡心，一小時勁吸近3萬個like，粉絲更大對Kelly女神身型大表羡慕。

昨日張曦雯在社交平台發布fit爆靚相，Kelly相中穿上高到及腰的開貼身黑色長裙，幾乎只餘黑色長布蓋著重要部位，而高叉裙更可讓Kelly大露背及小蠻腰，其43吋長腿更一覽無遺，可說接近完美。

▲ 張曦雯大騷完美身段。（取自IG）

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Kelly亦留言，笑指這條裙真是太性感，她寫道：「ridiculous dress... if we can even call it a dress」大意是「這條裙真荒謬......如果可以稱之為裙）」可見其性感程度去到極緻。

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曾是肥妹重147磅

張曦雯以模特兒身份入行，身材勁fit的她，身高175cm，體重約120磅，腰圍只23吋，可說贏在起跑線。

不過，Kelly小時候曾是小肥妹，小時候隨家人移民美國的Kelly曾表示，自己的食量比很多男性大，特別喜歡吃漢堡包、薯條及Pizza等，連男性朋友看見都表驚訝，她則認為：「人生就應該是想食便食，對著眾多美食怎可以忍下去！」

▲ Kelly高175cm，體重約120磅，腰圍只23吋。(取自IG)

16、17歲時，Kelly最高峰體重曾達147磅，有如一個小巨人。後來為了健康，張曦雯開始進行瘦身。

睇圖知Kelly點減肥：

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因林子善而開始運動

原來之前張曦雯甚少運動，因林子善一席話改變，Kelly曾向TOPick分享：「子善說演員是要體力勞動，休息不定時，現在有所預備的話，才可走得更遠。」

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於是張曦雯乖乖做運動，每周星期去5次健身室，每次做2至3小時，並聘教練指導。

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