  • 33°C
香港時間 : 2020901日 (週二) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【這麼遠那麼近】方東昇幽默介紹重慶交通　夥黃曉瑩黃靖婷大講金句

娛樂 13:12 2020/09/01

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

TVB新節目《這麼遠，那麼近》由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷和李曉欣主持。

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷和李曉欣主持的TVB新聞節目《這麼遠，那麼近》內，方東昇繼續連環爆出新金句，為《這麼遠，那麼近》增添喜感。TVB新聞主播方東昇入行21年，先後為《世界零距離》、《長命百二歲》及《世界觀》等節目任主持，憑其風趣幽默的風格獲觀眾喜愛，更被封為「金句王」。

昨晚（8月31日）播出的《這麼遠，那麼近》重慶篇，方東昇與拍檔黃曉瑩和黃靖婷大講大講金句。

【這麼遠那麼近】「金句王」方東昇再顯棟篤笑　走遍4個地方幽默探討交通問題

    點擊圖片放大
    +9
    +8

數位主持帶觀眾以「11號車」（步行）遊走內地重慶市，眾人笑言每天都會在重慶迷路。

其後，主持們親自乘車路經全國「最複雜立交」、乘搭皇冠大扶梯、「重慶索道」（纜車）等，讓觀眾認識當地的交通建設。

方東昇入行20年堅持緊守新聞崗位　方東昇感激媽媽及太太：我很幸福有你們

    點擊圖片放大
    +21
    +20

入行21年的方東昇除了報導新聞外，也有拍攝各個資訊節目，包括《世界零距離》、《長命百二歲》及《世界觀》等，憑其風趣幽默的風格深受觀眾愛戴。

不時爆出金句的方東昇被封為「金句王」及「冷面笑匠」，他經常一臉正經地說笑，為節目增添了不少趣味。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【這麼遠那麼近】「金句王」方東昇再顯棟篤笑　走遍4個地方幽默探討交通問題
17:21 2020/08/29
【這麼遠那麼近】「金句王」方東昇再顯棟篤笑　走遍4個地方幽默探討交通問題
【世界觀】方東昇自《長命百二歲》低調復出　金句王展才子幽默食字講疫情
17:31 2020/03/11
【世界觀】方東昇自《長命百二歲》低調復出　金句王展才子幽默食字講疫情
方東昇入行20年堅持緊守新聞崗位　方東昇感激媽媽及太太：我很幸福有你們
19:38 2019/06/14
方東昇入行20年堅持緊守新聞崗位　方東昇感激媽媽及太太：我很幸福有你們
《長命百二歲II》TVB新聞部兩代爛gag王對決　方東昇李德成互講人生哲理金句
13:39 2019/02/28
《長命百二歲II》TVB新聞部兩代爛gag王對決　方東昇李德成互講人生哲理金句
《長命百二歲II》蘇凌峰方東昇兩代星級主播鬥金句　80年代新聞王子是小儀韋家輝老師【有片】
16:07 2019/03/03
《長命百二歲II》蘇凌峰方東昇兩代星級主播鬥金句　80年代新聞王子是小儀韋家輝老師【有片】
方東昇 娛樂人物職業 主播 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
16:43 2020/08/31
【港姐身價】今屆缺贊助金鑽后冠或成絕版　麥明詩+馮盈盈+李珊珊后冠值幾錢
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】