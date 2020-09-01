【這麼遠那麼近】方東昇幽默介紹重慶交通　夥黃曉瑩黃靖婷大講金句

▲ TVB新節目《這麼遠，那麼近》由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷和李曉欣主持。

由方東昇、黃曉瑩、黃靖婷和李曉欣主持的TVB新聞節目《這麼遠，那麼近》內，方東昇繼續連環爆出新金句，為《這麼遠，那麼近》增添喜感。TVB新聞主播方東昇入行21年，先後為《世界零距離》、《長命百二歲》及《世界觀》等節目任主持，憑其風趣幽默的風格獲觀眾喜愛，更被封為「金句王」。

昨晚（8月31日）播出的《這麼遠，那麼近》重慶篇，方東昇與拍檔黃曉瑩和黃靖婷大講大講金句。

【這麼遠那麼近】「金句王」方東昇再顯棟篤笑 走遍4個地方幽默探討交通問題

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數位主持帶觀眾以「11號車」（步行）遊走內地重慶市，眾人笑言每天都會在重慶迷路。

其後，主持們親自乘車路經全國「最複雜立交」、乘搭皇冠大扶梯、「重慶索道」（纜車）等，讓觀眾認識當地的交通建設。

方東昇入行20年堅持緊守新聞崗位 方東昇感激媽媽及太太：我很幸福有你們

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入行21年的方東昇除了報導新聞外，也有拍攝各個資訊節目，包括《世界零距離》、《長命百二歲》及《世界觀》等，憑其風趣幽默的風格深受觀眾愛戴。

不時爆出金句的方東昇被封為「金句王」及「冷面笑匠」，他經常一臉正經地說笑，為節目增添了不少趣味。