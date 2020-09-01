【公屋vs私樓】上網課怕同學知住公屋與妹同房　中大生貼「書櫃牆」營造中產感

▲ 一名中大學生因家住公屋又與妹妹同房，怕上網課被同學知道，於是想到貼出一面「書櫃牆」營造中產感。

新學年未復課前，大學、中小學以至幼稚園學生都要上網課，一開Zoom屋企環境盡見人前。一名中大學生在社交媒體透露，因家住公屋又與妹妹同房，怕上網課被同學知道，於是想到貼出一面「書櫃牆」營造中產感，讓人以為房間大到可擺放大型書櫃。

該名中大生上周六（29日）於facebook專頁「CUHK Secrets」投稿，表示「出身低下階層，屋企人一直覺得有公屋住已經係好幸福」。以前他每日返學，晚上才回家睡覺，即使屋企又細又逼，他都能忍受，可是疫情下要上網課，問題便浮現。他寫道︰

屋企吵已經係好大問題，仲加埋每次開Cam時都好驚同學知道讀到大學都要同細妹瞓一間房。

貼書櫃背景扮中產房間大

他想過自己設定一些虛擬背景，但覺得效果並不理想。最近他構思在家中牆上貼一張假畫，「扮自己屋企係豪宅」，但又怕效果太假。幾經試驗後，他發現︰

用書櫃作背景布用貼紙黐喺牆上，或者用Clip掛喺牆度效果最佳，可以扮到間房大到可以擺大型書櫃，望下都幾有中產Feel，應該呃到人。

他更建議大家自己網上找適合的背景圖印出來，以免太多人用同一張背景圖上網課。他最後表示︰

冇樓嘅我只是好想喺香港扮一個有小小尊嚴嘅人。

網民︰尊嚴不取決於家底

帖文一出，網民反應兩極，有人認為因為自己窮，所以覺得別人會看不起自己，有感這位中大生扮中產只是自欺欺人。網民留言「你嘅能力同你嘅出身無關」、「尊嚴並唔取決於咩家底」。

另有網民指出相信因為他是男生，仍與妹妹同房而感到尷尬，認為他所做的沒傷害到別人，這並非壞事。其中一名網民讚賞他︰

一個基層出身嘅同學，即使屋企環境唔好，都樂天知命冇怨天尤人，仲好聰明地諗一啲方法幫助自己。

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責任編輯︰駱秀玲