  • 32°C
香港時間 : 2020901日 (週二) 12:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【公屋vs私樓】上網課怕同學知住公屋與妹同房　中大生貼「書櫃牆」營造中產感

親子 11:56 2020/09/01

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

一名中大學生因家住公屋又與妹妹同房，怕上網課被同學知道，於是想到貼出一面「書櫃牆」營造中產感。

新學年未復課前，大學、中小學以至幼稚園學生都要上網課，一開Zoom屋企環境盡見人前。一名中大學生在社交媒體透露，因家住公屋又與妹妹同房，怕上網課被同學知道，於是想到貼出一面「書櫃牆」營造中產感，讓人以為房間大到可擺放大型書櫃。

該名中大生上周六（29日）於facebook專頁「CUHK Secrets」投稿，表示「出身低下階層，屋企人一直覺得有公屋住已經係好幸福」。以前他每日返學，晚上才回家睡覺，即使屋企又細又逼，他都能忍受，可是疫情下要上網課，問題便浮現。他寫道︰

屋企吵已經係好大問題，仲加埋每次開Cam時都好驚同學知道讀到大學都要同細妹瞓一間房。

貼書櫃背景扮中產房間大

他想過自己設定一些虛擬背景，但覺得效果並不理想。最近他構思在家中牆上貼一張假畫，「扮自己屋企係豪宅」，但又怕效果太假。幾經試驗後，他發現︰

用書櫃作背景布用貼紙黐喺牆上，或者用Clip掛喺牆度效果最佳，可以扮到間房大到可以擺大型書櫃，望下都幾有中產Feel，應該呃到人。

他更建議大家自己網上找適合的背景圖印出來，以免太多人用同一張背景圖上網課。他最後表示︰

冇樓嘅我只是好想喺香港扮一個有小小尊嚴嘅人。

網民︰尊嚴不取決於家底

帖文一出，網民反應兩極，有人認為因為自己窮，所以覺得別人會看不起自己，有感這位中大生扮中產只是自欺欺人。網民留言「你嘅能力同你嘅出身無關」、「尊嚴並唔取決於咩家底」。

另有網民指出相信因為他是男生，仍與妹妹同房而感到尷尬，認為他所做的沒傷害到別人，這並非壞事。其中一名網民讚賞他︰

一個基層出身嘅同學，即使屋企環境唔好，都樂天知命冇怨天尤人，仲好聰明地諗一啲方法幫助自己。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【公屋vs私樓】公屋中二生開Zoom見同學住大屋感自卑　港媽傷心擬搬屋挽回面子
12:33 2020/08/31
【公屋vs私樓】公屋中二生開Zoom見同學住大屋感自卑　港媽傷心擬搬屋挽回面子
【公屋vs私樓】屋企開Zoom同學家底見高下　公屋仔迫客廳上課感自卑︰無心機讀書
12:54 2020/08/27
【公屋vs私樓】屋企開Zoom同學家底見高下　公屋仔迫客廳上課感自卑︰無心機讀書
【美國交流】公屋Band3生打破讀不成書標籤　飯桌上通宵溫習獲獎學金赴美交流
17:42 2020/08/19
【美國交流】公屋Band3生打破讀不成書標籤　飯桌上通宵溫習獲獎學金赴美交流
家庭關係 大學 大學教育 公屋 網絡熱話 Zoom 香港中文大學 豪宅 疫情

最高瀏覽

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
20:33 2020/08/30
【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】