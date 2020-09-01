  • 32°C
香港時間 : 2020901日 (週二) 12:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【幸福家庭】張頴康愛女小豆變身迷你港姐擺Pose　麥雅緻無悔參選：成長了又學懂更多

娛樂 12:09 2020/09/01

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

張頴康與麥雅緻的愛女小豆變身做香港小姐，非常可愛。

藝人夫婦張頴康與麥雅緻育有兩子女，一向是圈中的模範家庭，雖然早前經歷愛犬離世之痛，幸一家人勇敢走出難關，重新振作。適逢2020年香港小姐日前舉行，曾於2005年參選港姐入行的麥雅緻亦翻出當年的參選彩帶，女兒小豆更戴上皇冠，手持權杖，擺出各個可愛的Pose！

小豆戴上媽媽當年參選的彩帶。（Facebook圖片）

張頴康麥雅緻女兒「當選港姐」

張頴康與麥雅緻的愛女小豆今年6歲，平日影相Pose百變，亦愛穿上不同的服裝Cosplay，可愛到爆！今次，她就戴上媽媽當年參選港姐的彩帶，化身迷利版香港小姐，擺出各種搞怪姿勢。

張頴康與麥雅緻在網上分享：

尋晚新鮮出爐嘅係⋯ 最搞笑嘅「香港小豆」，有請香港小豆為我哋繞場一周⋯ #媽媽翻箱倒籠搵到條彩帶  #咩話一眨眼十五年喇 #佢話情願做unicorn唔要做香港小姐  #但媽媽不後悔選港姐 #成長了又學懂更多

【法證先鋒IV】張頴康「一家之煮」兼負責家居維修　與太太 麥雅緻複式愛巢曝光【多圖】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

麥雅緻伴張頴康走過低潮

麥雅緻出身自小康之家，於10歲時已移居美國，並於舊金山大學修畢教育碩士課程，及後回港參選港姐，落選後投身TVB幕前工作，主力做主持。

在TVB工作期間，麥雅緻遇上張頴康。當時，張頴康在電視城走廊巧遇上太太，並對她一見鍾情，於是落力追求。二人拍拖後，張頴康有感麥雅緻完全改變自己以前靡爛及不檢點的生活，認定對方做老婆。

【愛妻號】胡諾言陳琪相愛18年恩愛如昔 好老公胡仔：多謝給我溫暖的家

張頴康與麥雅緻育有一子一女。（Facebook圖片）

張頴康曾形容麥雅緻是他的小天使，皆因她伴他歷過人生低潮，在他醉酒傷人被告時，麥雅緻為他奔波找律師，最終事件解決，張頴康亦未有留案底。

之後，麥雅緻更陪伴張頴康尋找辦法對抗銀屑病，為了他可全力追演員夢，更把養家的責任扛在身上，確是一等一的好太太。而張頴康為以好生活報答太太的支持，婚後更努力工作，事業亦漸漸有好發展。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【反黑路人甲】徐榮結婚14周年放閃　愛妻號買樓寫太太名下：謝謝你的愛

麥雅緻為子女再進修

雖然麥雅緻主力照顧家庭，但去年她為了子女的成長，再次重拾書包，報讀香港教育大學的兒童與家庭教育文學碩士課程。

麥雅緻為子女再讀碩士。（Facebook圖片）

麥雅緻本已是高學歷一族，在美國已取得教育碩士，並曾擔任幼稚園老師4年。

現時，她為了一對子女的未來發展，決心修讀相關課程，鼓勵他們對學習產生興趣。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【愛妻暖爸】羅仲謙夫婦升格父母後抱囡囡慶生　楊怡收99枝玫瑰度浪漫生辰【多圖】
13:57 2020/08/31
【愛妻暖爸】羅仲謙夫婦升格父母後抱囡囡慶生　楊怡收99枝玫瑰度浪漫生辰【多圖】
【愛妻號】林子善長文感謝太太愛的付出　暖爸公開婚姻保鮮法：經常讚老婆
12:51 2020/06/09
【愛妻號】林子善長文感謝太太愛的付出　暖爸公開婚姻保鮮法：經常讚老婆
【愛犬病逝】張頴康夫婦愛犬七夕逝世　麥雅緻告別毛孩：她去找牛郎了
11:32 2020/08/27
【愛犬病逝】張頴康夫婦愛犬七夕逝世　麥雅緻告別毛孩：她去找牛郎了
麥雅緻 張頴康 娛樂人物職業 演員 香港小姐 家庭關係 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
20:33 2020/08/30
【港姐2020】歷屆冠軍黃嘉雯陳曉華序幕演出　麥明詩+馮盈盈+胡定欣鬥性感【多圖】
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】