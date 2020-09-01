【幸福家庭】張頴康愛女小豆變身迷你港姐擺Pose　麥雅緻無悔參選：成長了又學懂更多

▲ 張頴康與麥雅緻的愛女小豆變身做香港小姐，非常可愛。

藝人夫婦張頴康與麥雅緻育有兩子女，一向是圈中的模範家庭，雖然早前經歷愛犬離世之痛，幸一家人勇敢走出難關，重新振作。適逢2020年香港小姐日前舉行，曾於2005年參選港姐入行的麥雅緻亦翻出當年的參選彩帶，女兒小豆更戴上皇冠，手持權杖，擺出各個可愛的Pose！

▲ 小豆戴上媽媽當年參選的彩帶。（Facebook圖片）

張頴康麥雅緻女兒「當選港姐」

張頴康與麥雅緻的愛女小豆今年6歲，平日影相Pose百變，亦愛穿上不同的服裝Cosplay，可愛到爆！今次，她就戴上媽媽當年參選港姐的彩帶，化身迷利版香港小姐，擺出各種搞怪姿勢。

張頴康與麥雅緻在網上分享：

尋晚新鮮出爐嘅係⋯ 最搞笑嘅「香港小豆」，有請香港小豆為我哋繞場一周⋯ #媽媽翻箱倒籠搵到條彩帶 #咩話一眨眼十五年喇 #佢話情願做unicorn唔要做香港小姐 #但媽媽不後悔選港姐 #成長了又學懂更多

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麥雅緻伴張頴康走過低潮

麥雅緻出身自小康之家，於10歲時已移居美國，並於舊金山大學修畢教育碩士課程，及後回港參選港姐，落選後投身TVB幕前工作，主力做主持。

在TVB工作期間，麥雅緻遇上張頴康。當時，張頴康在電視城走廊巧遇上太太，並對她一見鍾情，於是落力追求。二人拍拖後，張頴康有感麥雅緻完全改變自己以前靡爛及不檢點的生活，認定對方做老婆。

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▲ 張頴康與麥雅緻育有一子一女。（Facebook圖片）

張頴康曾形容麥雅緻是他的小天使，皆因她伴他歷過人生低潮，在他醉酒傷人被告時，麥雅緻為他奔波找律師，最終事件解決，張頴康亦未有留案底。

之後，麥雅緻更陪伴張頴康尋找辦法對抗銀屑病，為了他可全力追演員夢，更把養家的責任扛在身上，確是一等一的好太太。而張頴康為以好生活報答太太的支持，婚後更努力工作，事業亦漸漸有好發展。

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麥雅緻為子女再進修

雖然麥雅緻主力照顧家庭，但去年她為了子女的成長，再次重拾書包，報讀香港教育大學的兒童與家庭教育文學碩士課程。

▲ 麥雅緻為子女再讀碩士。（Facebook圖片）

麥雅緻本已是高學歷一族，在美國已取得教育碩士，並曾擔任幼稚園老師4年。

現時，她為了一對子女的未來發展，決心修讀相關課程，鼓勵他們對學習產生興趣。