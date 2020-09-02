【反黑路人甲】湯怡演藝圈打滾多年曾萌去意　零收入日子當磨練：現在是個好時機

▲ 湯怡打滾演藝圈14年曾萌去意，零收入辛酸日子當歷練：「現在是個好時機。」

近日熱播TVB劇《反黑路人甲》中，出現一個非在無綫熟悉常見的臉孔──湯怡。她於《反黑路人甲》演溫婉柔弱的芷珊，劇集播出不久即成功憑角色入屋。

實情湯怡可算是出身於TVB，當年兼職模特兒的她報名參加《美女廚房》，後來被英皇相中簽約為旗下藝人。於2007年曾客串劇集《寫意人生》，被封為「少女版黎姿」的她演黎姿的年輕版，直到今次再次《反黑路人甲》重返無綫，已經是13年後的今日。

至今回到「起點」當上女主角，湯怡未感被怠慢，反而覺得終於等到了對的時機。

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▲ 某些角度的湯怡確實非常似黎姿。（黃建輝攝）

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相隔13年回TVB壓力爆煲

湯怡回憶稱：「於《寫意人生》演Paul哥（秦沛）女兒，現在演John哥（姜大衛）女兒，分別跟兩兄弟合作覺得好有緣。」

今次由得知接拍劇集直到開劇，中間不足一個月時間準備，能夠接演女主角固然開心，同時亦讓湯怡壓力甚大。

▲ 2007年的《寫意人生》中，飾演秦沛的女兒。（影片截圖）

「要一次過看完30集的劇本，同時又好多顧慮，擔心自己做得不好、沒把握好這機會。正式開工前一星期在家裡壓力大到哭了出來。」直到開工首日，又要適應陌生環境：「第一日就拍大場面，台前幕後就如大家庭一樣，我在旁邊看著他們有講有笑，好想加入但不知怎樣融入。」湯怡說。

同劇拍檔張振朗見狀，主動上前跟湯怡打開話題，見對方友善又主動，湯怡亦開始放鬆：「花了一星期時間便和大家熟絡起來。相對電影，劇集拍攝時間更長，演員間的相處更多，連續開工四個半月，完劇後特別不捨，劇集煞科後的空虛感比電影更加大。」

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▲ 講到電影與劇集相同之處，湯怡表示很喜歡兩者的團體合作精神。（黃建輝攝）

終等到好時機出現

2006年入行，2015年於香港電視網絡的劇集《夜班》任第一女主角，2018年在電影《某日某月》擔正，於TVB由客串直到女主角的位置，湯怡走了足足13年。

隨遇而安的她認為：「年份只是個數字，可能我走得無想像中的順利，但過去十多年來並無白費，我賺到的是經驗和經歷。如果十多年前給我做女主角，會覺得自己未成氣候。剛出道時太年輕了，只懂讀對白和對鏡頭笑。回看那時的演出只得笑容，跟現在晚上在劇集中的自己不一樣，所以覺得現在是個好時機、好機會。」

▲ 今次在新劇中飾演姜大衛的女兒。（《反黑路人甲》劇照）

樣貌標緻的湯怡，在中學時期已經是模特兒，那時抱著做暑期工的心態，希望接觸更多新事物，被相中簽約入行全是意料之外的事

她說：「覺得一直都受家姐的影響，不論打排球、讀商科、做模特兒，如果沒有加入娛樂圈，可能就會跟著她去當空姐。」家人的鼓勵湯怡擴闊眼光，故從未有阻止入行，只是沒想過抱著見識一下心態的湯怡，不知不覺就入行至今。

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▲ 當年還在就讀中學的湯怡參加《美女廚房》的片段。（影片截圖）

慳妹遇上零收入曾想過離開娛圈

演員工作不穩定，性格平穩的湯怡當然曾有放棄念頭。

講到最辛酸的事，她憶起曾有半年完全沒工作、沒收入，但仍堅持每個月交家用：「自投身社會後，不管有沒有收入都給家用，這是責任的問題，如果無收入就不給家用，是不成立的事。」

▲ 長大後的湯怡依然喜歡下廚。（instagram圖片）

幸好她從小已有儲蓄習慣，更是「慳妹」一名：「以前跟家人住，吃飯不是問題，但其實養我好容易，一日三餐吃麵包都無所謂。我好慳，買麵包也會選擇便宜一元的店舖。」

衣食住行除了「食」，她在「行」方面亦很節斂，不論多早或者多晚收工，都會盡量選擇乘搭公共交通工具出入：「好多人會選擇搭的士，但我覺得太奢侈，時間許可都會搭公共交通工具，慳得就慳。我跟正常人無分別，都會行街食飯，不會因為覺得我是藝人就要搭的士。」

▲ 雖然成為了「入屋」的藝人，但她卻沒有明星的包袱。（黃建輝攝）

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雖然家人對她投身演藝圈並無意見，但曾因湯怡賦閒在家太久，而與媽媽引起爭執。

湯怡稱：「有段時間無收入，媽媽又見我在家中便開始『鵝』我說：『你又係屋企？又無嘢做？』，一星期說了好幾天，我終於忍不住說，如果有工作我也不想留在家裡、我都想有工開，但多事情不是我能控制。那次發脾氣跟她吵架後，她就無再過問。明白身為父母會擔心，但雙方亦要好好溝通。」

▲ 與王浩信有感情戲。（《反黑路人甲》劇照）

期限前遇上好機會 視演員為終身職業

時間寶貴，湯怡曾為自己定下界限，在圈中闖盪至26歲前景還是不明朗，便決意離開。

剛好在萌起去意之際，接到香港電視網絡的邀請，在劇集《我阿媽係黑玫瑰》擔任要角，重燃她的希望，此後她的演藝道路亦開始順暢起來。

▲ 開劇前湯怡努力刨劇本做足功課。（instagram圖片）

湯怡憶起時初入行時，性格跟《反黑路人甲》的芷珊一樣：「當年我甚麼都怕，說話陰聲細氣又不多話，相信那時跟我做訪問的記者很辛苦，因為我只會給很簡短的回答，也是我覺得自己不適合在這個行業發展的原因。」

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▲ 湯怡越來越喜歡演戲。（黃建輝攝）

但自從演藝道路開始暢順，接演更多角色，加上開始了跑步的習慣，令湯怡變得更加開朗，當年想要放棄演藝生涯，因為要考慮經濟狀況，然而湯怡父母仍然在業，家中還有一姊一弟，經濟重擔並不在她身上：「我真的很喜歡這一行，因為很喜歡演戲，如果情況許可，當然希望演員是我的終身職業。」

服裝：THE KOOPERS

場地：HEXA 六公館

記者：陳心怡

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