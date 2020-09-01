【風箏意外】3歲女童遭風箏纏身捲上天　男子跳起救人：不能讓小朋友摔下來

▲ 台灣新竹風箏節舉辦期間，一名3歲女童意外被風箏纏身，被捲上半空。

台灣新竹市國際風箏節日前發生一宗罕見意外，一名3歲女童被風箏纏身，被捲上半空，嚇壞在場人士。當強風停下來後，不少人伸手幫忙救女童，其中一名身材高大的34歲男子跳起，成功接住她。男子事後表示，當刻只想著「不能讓小朋友摔下來，一定要接到她」。

綜合台媒報道，該名34歲男子林先生為已退伍的憲兵，身高1.78米。事發當日工作人員放風箏後，現場突然刮起七級陣風，風箏尾端捲到一名3歲女童腹部，隨風捲上半空，一度離地約10米（約30尺）。

林先生受訪時憶述，看到女童被風箏纏腰，其後更纏著頸項：「可是風吹來，拉起來就從脖子拉，就上去了」，起初他還以為是特技表演。據民眾攝錄的影片顯示，看到女童被捲上天後，現場不少人被嚇倒驚叫。林先生指，女童被捲上半空時是有掙扎的，「可是後來她手都放下來了」，而且「看到她脖子被風箏纏住後，其實每個人心裡都是滿心酸的。」

救人男子：我一定要接到她

趁風勢停下來後，約有20至30人衝上前救人，有人拉住女童，有人拉住風箏。林先生個子較高，當刻跳起來，並成功接住女童。他表示：

我不能讓小朋友摔下來，不管怎麼樣，我當下一定要接到她。剛好風停下來，當下我直接跳上去把她接下來。

但他發現女童明顯受驚：「抱到她的時候，她其實臉很紅，眼睛是沒有打開的。」接住女童後，聽到其哭聲，確定問題不大，他就轉身離開，騰出空間，及後女童被送往醫院。事後林先生收到市民訊息致謝，他表示遇上這些事，一定會幫忙，不用特別道謝。

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責任編輯：羅嘉欣