【Rolex手錶】勞力士2020年新錶曝光　OL最愛粉紅錶面$39,300入門【多圖】

▲ 全世界等了又等，勞力士今年的新錶終於揭盅了。

全世界等了又等，勞力士今年的新錶終於揭盅了，焦點正是大革新的水鬼Submariner系列。其中的新作有被稱為「盲Sub」或「盲十」的無日曆黑圈黑面版本，另有綠圈黑面、藍圈黑面及金藍圈藍面的連日曆款式。新款有何改變？定價多少？現在立即為你揭曉。

▲ 水鬼Submariner系列成了勞力士今年的焦點作。（品牌提供）

因為疫情關係，勞力士原先在4月舉行的新錶發布一直延期，不過近日疫情已趨穩定，而勞力士錶廠早就恢復正常運作，所以大家終於等到品牌公布本年度最新錶款，而答案就是潛水錶系列Submariner。

早幾年勞力士先後為幾個旗艦系列Daytona、GMT-Master II及Sea-Dweller升級，換入最新的高性能優化機芯，因此市場早就估計今年應該輪到水鬼Submariner了。

果然不出大家所料，Submariner共多款新作登場，全部尺寸比原來的增大了1mm，而新錶的防偽皇冠logo，都從錶鏡移至錶面6點位置。新錶置入了3230型或3235型機芯，其平均誤差為每日正負兩秒以內，比一般的天文台認證精密時計精準兩倍以上，而動力儲備更提升至約70小時。

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各款Submariner樣式如下，請點撃大圖查看款式及售價:

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多色Oyster Perpetual

除了Submariner系列外，勞力士的Oyster Perpetual腕錶亦推出了2020年全新系列，錶殼由蠔式鋼鑄造，直徑分別為41毫米及36毫米，搭配圓拱形外圈，最重要是售價相對便宜，最低$40,100有交易，請點撃大圖查看款式及售價。

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白金鋼版Oyster Perpetual Datejust 31

▲ Oyster Perpetual Datejust 31，定價$60,700。（品牌提供）

▲ Oyster Perpetual Datejust 31，定價$62,300。（品牌提供）

▲ 鑲鑽Oyster Perpetual Datejust 31，定價$125,300。（品牌提供）

白色黃金鋼組合共推出4個款式，其中一款搭配鑲鑽外圈與茄紫色錶面，另外三款均配備三角坑紋外圈，分別搭配薄荷綠色、白色漆面或深灰色錶面，所有錶款均搭載2236型機芯。

黃金版Sky-Dweller

▲ 黃金版Sky-Dweller，定價$312,100。（品牌提供）

2012年勞力士推出第一枚Sky-Dweller，腕錶結合了年曆加兩地時間功能，實用又易用，大獲好評。今年加推18K黃金新款，首次搭配Oysterflex錶帶，這款創新橡膠包覆整塊彈性金屬片錶帶配備蠔式保險扣及Rolex Glidelock延展系統，定價$312,100。

記者︰梁靜詩