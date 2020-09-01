【全民檢測】將軍澳體育館未見人龍    參與市民稱過程僅「少少痕」

▲ 鄧氏夫婦亦參與檢測計劃。（黃建輝攝）

全民自願檢測計劃今日（1日）展開，TOPick記者早上到位於將軍澳體育館的檢測中心觀察情況，發現人流較為稀少，有參與者表示僅花5分鐘內就完成檢測程，過程不用排隊，拭子放進鼻腔的感覺僅「少少痕」。

40歲許先生從事地產代理工作，他稱自己工作性質需要接觸客人，並在戶外工作，之前因工作繁重未有參與檢測，今次參加是「想安心啲」。他坦言曾擔心鼻腔拭子檢測方法會引起不適，但檢測後發現過程只需3分鐘，鼻腔只有少許痕癢，可以接受。

被問到會否擔心個人資料會外洩，他說不擔心：

政府都有晒我哋資料㗎啦。

▲ 許先生為求安心，故參與檢測。（黃建輝攝）

50歲、從事會計行業的彭小姐表示，居住屋苑並非多確診，亦非高危行業，參與檢測是為了盡公民責任，希望盡量多人參加可找出隱形患者，盡快讓社會回復正常。她指，檢測過程不用排隊，只需2分鐘，未檢測前怕拭子伸得太入，檢查後發現拭子只到鼻翼對上位子，僅有少少痕癢。

▲ 彭小姐形容採樣過程只需2分鐘。（黃建輝攝）

60多歲、已退休的鄧先生則稱，檢測過程無痛，與其他檢測這位置相距兩米以上，醫護人員有全副裝備，完全不怕傳染。他說想過回正常生活，相信全民檢測有助找出隱形病患，故希望更多市民可一同檢測，

而家山火熄咗，但都要撲埋啲灰。

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記者：徐紹軒