【減肥大作戰】300磅肥仔一年體重減半　變身大眼靚仔：重新看到自己肋骨【多圖】

▲ 300磅肥仔用一年時間將體重減半，成功變身大眼靚仔。

減肥無捷徑！日本沖繩一個重達137公斤（約301磅）的男子非常有決心減肥，以運動及控制飲食，在1年之間成功減走原有體重的一半，由肥大叔變身型男！他更開設YouTube及Twitter作減肥日記，將心路歷程分享給其他網民，過程十分勵志。

最重達300磅 運動非常吃力

來自沖繩的「路易波士」（ルイボス）2019年5月開始減肥，並以YouTube及Twitter紀錄。第一段影片中，他的體重達到300磅，腰圍145.6cm，擁有一個大肚腩。

▲ 路易波士曾經肥到有雙下巴，眼睛也變得很小。（ruibosu0222 @Twitter）

他為了減肥，首先買了一張瑜伽墊，每天去天台做運動。在最初幾天，他連做掌上壓及跳繩都非常困難，只能夠做幾下，但他仍堅持到屋頂健身，即使下著傾盆大雨也無阻他做運動。

靠大量運動加節食減肥

他之後慢慢增加運動強度，開始舉啞鈴、到公園做引體上升、去健身室接受訓練，更去到拳擊館參加拳擊比賽。除此之外，他也開始管理飲食，只吃瘦肉及白飯。去到10月，他已成功減至103公斤（約227磅）。

▲ 他在一年之間減去150磅，非常勵志。（ruibosu0222 @Twitter）

在聖誕節時，他已減到84公斤，更驚喜地重新看到曾經藏在厚厚脂肪後的肋骨。直到今年2月，他已減到77公斤，身上的衣服非常寬鬆，他的弟弟就送了衣服給他作生日禮物，換上新裝的他變得更加有型。

不足1年減至原有體重一半

今年4月，在減肥計畫開始不足一年之間，他已成功減至68.5公斤（150磅），剛好是以前體重的一半，所以他決定停止減肥計畫，轉為增肌，決心要變成「大隻佬」。

▲ 現時他不但眼睛變大，感覺上也較為年輕。（ruibosu0222 @Twitter）

經過一年的努力減肥，路易波士由一個有大肚腩、雙下巴的宅男，成功變身型男，不但眼睛大了一倍，樣貌也變得年輕。網民亦大讚是「漫畫式的劇情發展」、「減肥真是最好的整形方法」，認為他去同學聚會時，別人一定認不出是他。

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責任編輯：羅嘉欣